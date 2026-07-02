¿Toque de queda para los hombres? Esta idea genera cada vez más controversia en las redes sociales.

¿Y si se prohibiera a los hombres salir después de cierta hora, como a los adolescentes en su etapa de rebeldía? Esta norma, que encajaría a la perfección en una serie al estilo de «Black Mirror», cuenta con el apoyo unánime de las mujeres. En las redes sociales, muchas mujeres desean que este toque de queda se convierta en realidad. Si bien para los hombres es pura discriminación, para ellas representa una utopía: la promesa de espacios públicos más seguros y paseos nocturnos tranquilos.

Originalmente, fue recetado por una baronesa británica.

Todos recuerdan aún los repetidos confinamientos y el toque de queda impuesto. Parecía incluso un castigo prepúber. En aquel entonces, los medios hablaban prácticamente de un escenario apocalíptico. Con este aislamiento nocturno, los residentes se sentían como prisioneros en jaulas. Una baronesa británica se inspiró en esta estricta medida contra la pandemia al formular recomendaciones para combatir el flagelo de la violencia de género y el acoso callejero .

Durante un discurso en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, al día siguiente del Día Internacional de la Mujer de 2021, Jenny Jones, miembro del Partido Verde, sugirió imponer un toque de queda a los hombres a partir de las 18:00 horas. Es a esa hora cuando las mujeres empiezan a acelerar el paso por las calles y a mirar a su alrededor.

Generalmente, son las mujeres quienes se encierran en casa al anochecer por temor a encontrarse con una persona peligrosa, terminando encerradas en el maletero de un coche y atrapadas por un depredador. Según un estudio a gran escala, el 80% de las mujeres de entre 18 y 25 años se sienten inseguras caminando solas por la noche. Esta observación es internacional: al anochecer, las mujeres se autocensuran y evitan los espacios públicos. Consciente de esta triste realidad, el político quiso revertir radicalmente esta tendencia.

En las redes sociales, las mujeres aprueban la idea.

Este toque de queda, innegociable para los hombres, recuerda a la historia de la serie "El cuento de la criada", pero desde una perspectiva diferente. Para defender esta idea, considerada extrema por la oposición, la baronesa británica declaró : "Creo que esto mejoraría significativamente la seguridad de las mujeres y reduciría la discriminación de todo tipo".

Y no necesitó un megáfono para que el público femenino escuchara su voz. En las redes sociales, las mujeres se imaginan fácilmente en una sociedad nocturna donde podrían pasear en minifalda, usar el transporte público para volver a casa sin preocuparse por el tiempo y salir a correr bajo las farolas.

Las usuarias de internet no ocultaron su entusiasmo por lo que se presentó como un proyecto de ley y no solo una teoría utópica. "¿Podría sentirme segura por primera vez en mi vida?", exclamó @sophiemitchhh . Esta idea, que aplica el dicho "las mujeres pertenecen al hogar" a los hombres, atrae a una gran mayoría de mujeres. Sin embargo, esta medida "impactante" también plantea interrogantes sobre la igualdad de género. "¿No es esto una nueva forma de discriminación?", se preguntan las internautas al unísono.

Los hombres, por su parte, se sienten atacados.

Al enterarse de esta propuesta, que no era ninguna broma, muchos hombres se lanzaron espontáneamente a sus teclados. Incluso protestaron airadamente. Algunos se presentaron como víctimas afligidas o incluso como oprimidos perpetuos. Otros, con el ego herido, estaban ansiosos por demostrar su utilidad, creyéndose indispensables para el orden público. "¿Si no hay hombres en las calles, quién hará cumplir la ley?" "El 95% de los bomberos son hombres". Este es el tipo de argumento que se puede leer en respuesta a la declaración de Jenny Jones.

Las mujeres y los hombres más ilustrados creen que quienes se indignan por esta práctica no han comprendido la esencia del problema. Esta idea de aislar a los hombres para neutralizarlos es, ante todo, un grito de auxilio, una forma de visibilizar la problemática. El político se ve obligado a proponer esta medida drástica para generar conciencia colectiva y denunciar un problema endémico.

Porque si no hubiera tenido inseguridades, no habría necesitado buscar soluciones tan drásticas. "Respondí a las instrucciones de la policía local de que las mujeres no salieran solas por la noche dándole un giro radical a la idea", explicó Jones más tarde en una publicación de Facebook.

Para muchas mujeres, la noche sigue siendo un momento de vigilancia, un momento en el que las rutas se planifican cuidadosamente, las llaves se convierten en discretas herramientas de autodefensa y el teléfono está siempre listo para llamar en caso de emergencia. Esta medida, más simbólica que práctica, no es un ideal ingenuo. Refleja un sueño puramente femenino: el de un espacio público seguro e igualitario donde las mujeres no arriesguen sus vidas en cada esquina.