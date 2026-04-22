Una predicción de un físico ganador del Premio Nobel reaviva el debate sobre el fin de la humanidad.

El físico y premio Nobel David Gross ha reavivado un delicado debate sobre los riesgos globales que enfrenta la humanidad. En una entrevista con Live Science , analiza una estimación estadística del peligro nuclear y sus implicaciones a largo plazo. Su análisis no se basa en profecías, sino en un cálculo probabilístico aplicado a las tensiones internacionales actuales.

Se estima un riesgo anual del 2% de desastre nuclear.

David Gross ofrece una estimación sorprendente: aproximadamente un 2% de probabilidad anual de guerra nuclear, o "una probabilidad de una entre 50 cada año". Lo explica en detalle:

“Se estimaba que había un 1% de probabilidad de guerra nuclear cada año… Creo que no es una estimación rigurosa que las probabilidades sean más bien del 2%. Es decir, una probabilidad de 1 entre 50 cada año. La esperanza de vida, en el caso de un 2% anual, es de unos 35 años”.

En francés: «La probabilidad de una guerra nuclear anual se estimaba en un 1%... Creo que es menos riguroso estimar esta probabilidad en un 2%, o una posibilidad entre 50 al año. La esperanza de vida proyectada, con una tasa del 2% anual, es de aproximadamente 35 años». En otras palabras, si este nivel de riesgo se mantuviera constante, se volvería significativo en pocas décadas.

Una conclusión estadística: aproximadamente 35 años en este escenario.

A partir de este modelo, el físico deduce una esperanza de vida de aproximadamente 35 años para la humanidad en este escenario teórico. Esta no es una fecha de finalización prevista, sino un resultado matemático basado en la acumulación de probabilidades anuales. Esta proyección busca ilustrar la gravedad de un riesgo bajo pero recurrente a lo largo del tiempo.

Múltiples amenazas más allá de la energía nuclear

En su razonamiento, David Gross no se limita a la energía nuclear. También menciona:

el debilitamiento de los acuerdos internacionales de control de armas

el aumento de las tensiones geopolíticas

y los riesgos asociados con las tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial.

Según él, la combinación de estos factores aumentaría la inestabilidad general.

Un modelo controvertido dentro de la comunidad científica.

Si bien este tipo de cálculo atrae la atención, sigue siendo objeto de debate. Muchos científicos señalan que se trata de un modelo de riesgo teórico, basado en supuestos difíciles de medir con precisión. Estas estimaciones sirven más para ilustrar órdenes de magnitud que para predecir un plazo real.

En resumen, al sugerir un riesgo del 2 % anual y una proyección de aproximadamente 35 años en este escenario, David Gross no está fijando una fecha para el fin de la humanidad, sino que advierte sobre la acumulación de riesgos globales. Su análisis subraya principalmente una idea central: incluso si son pequeños de forma aislada, ciertos peligros se vuelven significativos cuando persisten en el tiempo.