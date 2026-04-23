Se convirtió en abogada a los 17 años, tras haber ingresado en la facultad de derecho a los 13.

Tenía tan solo 13 años cuando se matriculó en la facultad de derecho de California. Unos años más tarde, Sophia Park logró una hazaña aún más impresionante: convertirse en abogada con tan solo 17 años. Esta trayectoria excepcional ha sido confirmada por medios de comunicación estadounidenses, como CBS News, que han documentado su extraordinario recorrido por el sistema legal californiano.

Progreso acelerado en el sistema educativo estadounidense.

Desde su temprana entrada a la educación superior, la joven siguió un camino acelerado: cursó estudios de derecho antes de lo previsto, obtuvo sus títulos rápidamente y avanzó con paso firme hacia el examen de abogacía. En Estados Unidos, este tipo de trayectoria sigue siendo extremadamente rara, especialmente en disciplinas tan exigentes como el derecho.

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Un récord de precocidad en el colegio de abogados de California.

Al aprobar el examen de abogacía, Sophia Park se convirtió en una de las personas más jóvenes en ser admitida en el Colegio de Abogados de California. Este récord incluso supera algunos logros familiares previos en el ámbito legal. Este examen, altamente selectivo, es el último paso para ejercer la abogacía oficialmente.

Una historia familiar estrechamente ligada al derecho.

Su trayectoria profesional tiene sus raíces en una familia profundamente vinculada al sistema judicial. Varios miembros de su familia ya trabajan en el ámbito jurídico, lo que genera una sensación de continuidad y transmisión dentro de esta exigente disciplina. Esta dinámica familiar parece haber influido en su elección de carrera y en su rápido ascenso.

Una ambición centrada en la defensa de las víctimas.

Más allá de sus logros académicos, la joven abogada reafirma su compromiso con la defensa de las víctimas y la protección de sus derechos. Destaca su deseo de servir a la justicia, en lugar de simplemente batir récords. Esta postura aporta una dimensión más humana a una trayectoria profesional que a menudo se presenta como excepcional principalmente en términos académicos.

Esta joven estadounidense, que ingresó a la facultad de derecho a los 13 años y se convirtió en abogada a los 17, personifica una trayectoria académica extraordinaria dentro del sistema legal estadounidense. Más allá de sus logros, su historia ilustra la excepcional precocidad de ciertos talentos y su determinación por consolidarse rápidamente en carreras de alta responsabilidad.