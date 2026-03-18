Esta surfista profesional recibe la primera "tarjeta de invitación por maternidad", un avance significativo en este deporte.

La Liga Mundial de Surf ha implementado una medida pionera para apoyar a las atletas femeninas tras su baja por maternidad. La surfista francesa Johanne Defay es la primera beneficiaria, lo que supone un importante avance para el deporte profesional.

Una medida sin precedentes en el surf profesional.

La "cláusula de comodín por maternidad" fue introducida por la World Surf League (WSL), el organismo rector de las competiciones internacionales de surf. Esta disposición permite a una atleta regresar inmediatamente al circuito de élite tras una pausa por baja por maternidad.

En términos prácticos, esta invitación le garantiza a Johanne Defay un lugar en el Championship Tour de 2027, que reúne a las mejores surfistas del mundo. Por lo tanto, no tendrá que pasar por las competiciones clasificatorias, conocidas como Challenger Series. Esto supone un hito en la historia de este deporte y, en un sentido más amplio, una clara señal por parte de una organización deportiva internacional.

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Johanne Defay, una carrera ya marcada por la excelencia.

Johanne Defay, figura clave del surf francés, se ha consolidado a lo largo de los años como una de las mejores surfistas del circuito. Cabe destacar que se convirtió en la primera francesa en conseguir una medalla olímpica en surf, al ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En marzo de 2025, anunció que pondría su carrera en pausa antes de dar a luz a su primer hijo unos meses después. Desde entonces, ha retomado los entrenamientos, aunque sin participar en competiciones oficiales. Esta nueva invitación le permite ahora considerar un regreso al más alto nivel en condiciones favorables para su trayectoria profesional.

Un reconocimiento de las realidades de la maternidad en el deporte.

La creación de esta "crédito especial por maternidad" forma parte de un debate más amplio sobre el papel de las atletas que son madres en las competiciones profesionales. Históricamente, muchas atletas han sufrido interrupciones en su carrera sin garantía de recuperar su nivel o clasificación anterior. La falta de sistemas de apoyo adecuados puede ser un obstáculo importante. Con esta iniciativa, la WSL reconoce los desafíos específicos asociados a la maternidad y busca brindar una solución concreta. El objetivo es permitir que las atletas concilien su carrera y su vida personal sin verse perjudicadas en términos de competición.

Una evolución que va más allá del ámbito del surf.

Si bien esta medida se aplica actualmente al surf profesional, forma parte de una tendencia más amplia observada en varios deportes. En los últimos años, algunas federaciones y organizaciones han comenzado a adaptar sus reglamentos para brindar un mejor apoyo a las atletas después del embarazo, especialmente en lo que respecta a la protección de las clasificaciones y las condiciones para el regreso a la competición. En este contexto, la iniciativa de la World Surf League podría inspirar a otros organismos deportivos a implementar programas similares.

Otros atletas involucrados

Johanne Defay no es la única que se beneficia de esta medida. La surfista brasileña Tatiana Weston-Webb también ha recibido una invitación especial por maternidad para la temporada 2027. Este doble reconocimiento confirma el compromiso de la WSL de convertirlo en una medida a largo plazo, en lugar de una iniciativa puntual. Las reacciones del mundo del deporte han sido, en general, positivas, destacando la importancia de estos cambios para una mejor consideración de la vida de los atletas.

En resumen, la concesión de la primera invitación por maternidad a Johanne Defay supone un paso significativo en la evolución del deporte profesional. Al reconocer la realidad de la maternidad, la World Surf League abre el camino a prácticas más inclusivas. Más allá del surf, esta iniciativa plantea la cuestión de adaptar las estructuras deportivas a las trayectorias personales de los atletas y podría contribuir a cambios duraderos en las reglas del juego.