Replantearse la carrera profesional a los 45 años: una tendencia en auge.

Tradicionalmente asociado a una apuesta arriesgada o a una reevaluación tardía, el cambio de carrera después de los 45 es ahora una realidad cada vez más común. En todo el mundo, muchos profesionales optan por reinventar sus trayectorias profesionales a mitad de su vida laboral. Lo que antes era un movimiento discreto se ha convertido en una tendencia generalizada.

Un deseo de cambio que trasciende fronteras

Cambiar de carrera ya no es una excepción. Importantes estudios internacionales confirman un claro cambio de comportamiento. La consultora internacional de estrategia McKinsey & Company estima que aproximadamente el 40% de los empleados se plantea dejar su trabajo en los próximos años. Por su parte, Microsoft, en su Índice de Tendencias Laborales , observa que más del 40% de los trabajadores a nivel mundial se plantea cambiar de empleo o de carrera.

En Estados Unidos, el Centro de Investigación Pew también observa que las transiciones profesionales en la edad adulta son cada vez más frecuentes, a menudo motivadas por la búsqueda de un propósito o mejores condiciones laborales. Estas cifras ofrecen una imagen clara: la necesidad de renovación profesional nunca ha sido tan generalizada.

A los 45 años, un punto de inflexión natural.

Cumplir 45 años suele ser un momento de reflexión. En esta etapa, muchos profesionales ya cuentan con una sólida experiencia, pero también sienten la necesidad de evolucionar su trayectoria profesional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE) destaca que un número creciente de trabajadores experimentados están realizando capacitaciones o cambios de carrera para mantenerse al día con un mercado laboral en constante evolución.

Esta etapa de la vida suele coincidir con una evaluación personal y profesional: qué se ha construido, qué se desea conservar y qué se podría transformar. Con trayectorias profesionales más largas, estas transiciones ya no son solo posibles; a veces se convierten en estratégicas.

Un mundo laboral en constante cambio

El modelo tradicional de una sola carrera profesional dentro de una sola empresa está desapareciendo. El Foro Económico Mundial explica que es probable que los trabajadores de hoy cambien de empleo varias veces a lo largo de su vida.

Entre las razones se incluyen la automatización, los avances tecnológicos y la rápida transformación de los sectores empresariales. Según su análisis, una parte importante de las habilidades actuales podría quedar obsoleta en los próximos años. En este contexto, la capacidad de adaptación, aprendizaje y reinvención se convierte en un verdadero activo profesional.

La formación, el motor de las nuevas trayectorias profesionales.

Ante estos cambios, la formación continua adquiere un papel fundamental. La UNESCO subraya que el aprendizaje a lo largo de la vida es esencial para facilitar las transiciones profesionales. En los países de la OCDE, muchos adultos participan cada año en programas de formación, ya sea para un cambio de carrera completo o para la adaptación de sus competencias. Para las personas mayores de 45 años, estos programas mejoran su empleabilidad, les permiten explorar nuevos campos y facilitan una transición más gradual y segura.

Detrás del cambio hay motivaciones muy humanas.

Detrás de las cifras, las razones de estos cambios de carrera son profundamente personales. Las encuestas internacionales identifican tres factores principales: la búsqueda de sentido, el equilibrio entre la vida laboral y personal, y la mejora de las condiciones de trabajo. A partir de los 45 años, estas aspiraciones suelen acentuarse. Ya no se trata solo de progresar profesionalmente, sino de alinear la carrera con los valores, el estilo de vida y los deseos más profundos de cada uno.

Los frenos siguen estando muy presentes.

A pesar de este impulso, cambiar de carrera a mitad de la vida laboral no siempre es fácil. Persisten varios obstáculos: la inseguridad financiera, el miedo a lo desconocido y ciertas formas de discriminación por edad. La OCDE subraya que los trabajadores mayores aún pueden tener dificultades para acceder a determinadas oportunidades, aunque las políticas de formación y apoyo estén evolucionando gradualmente.

Una evolución sostenible del mundo profesional

Cambiar de carrera después de los 45 no es una moda pasajera. Refleja transformaciones profundas: una vida laboral más larga, profesiones en rápida evolución y un creciente deseo de encontrar un trabajo más acorde con los propios valores. El Foro Económico Mundial considera que la capacidad de reinventarse se convertirá en una de las habilidades más importantes en las próximas décadas.

En definitiva, cambiar de carrera a los 45 años ya no es una excepción. Se trata cada vez más de un paso habitual en trayectorias profesionales más largas y flexibles. Por lo tanto, replantearse la propia trayectoria en la mediana edad no es un signo de inestabilidad, sino una forma moderna de adaptar la vida profesional a un mundo en constante evolución, sin renunciar a las aspiraciones más profundas.