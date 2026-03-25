¿Qué significa la tendencia "Six Seven" en las redes sociales, que está dividiendo a las generaciones?

«Seis siete». Dos números, ninguna explicación… y, sin embargo, es imposible escapar de él en las redes sociales. Detrás de esta expresión deliberadamente ambigua se esconde una tendencia viral que divierte tanto como desconcierta, especialmente cuando las generaciones intentan entenderse.

Una expresión viral… y deliberadamente vaga.

La tendencia "Six Seven" —a veces escrita "6-7" o "67"— se popularizó en TikTok e Instagram a partir de 2025. ¿Su característica principal? Que no significa nada en concreto. Y precisamente eso es lo que la hace tan popular. Utilizada en vídeos humorísticos, conversaciones e incluso en la vida cotidiana, la expresión se basa en una ambigüedad deliberada.

Puede ir acompañado de un gesto con las manos que se mueven hacia arriba y hacia abajo, como para expresar una respuesta vaga, un «meh» o un «algo intermedio». Algunos internautas lo interpretan como una forma de decir que una situación es normal, ni buena ni mala. Para muchos, el principio es simple: no hay una definición precisa, y ahí reside la gracia.

Un origen entre la música y la cultura web.

Sin embargo, detrás de este fenómeno hay un punto de partida. La expresión ganó popularidad gracias a la canción "Doot Doot (6 7)" del rapero Skrilla, cuyo fragmento se compartió ampliamente en redes sociales. Los creadores de contenido la adoptaron rápidamente para ilustrar videos, especialmente aquellos relacionados con deportes. La estrella de la NBA, LaMelo Ball, por ejemplo, se asoció con la tendencia debido a su estatura de 2,01 metros (6 pies y 7 pulgadas).

Como suele ocurrir en internet, la tendencia rápidamente superó sus orígenes. Se transformó, se remezcló, se adaptó a situaciones cotidianas… hasta convertirse en una especie de broma colectiva sin reglas claras.

@xavetlouis El fenómeno del "Seis Siete" ha cautivado a los adolescentes suizos y a sus padres. Este gesto, que se activa cada vez que aparecen los números 6 o 7, se ha vuelto viral gracias a las redes sociales. Inicialmente popularizado en TikTok en Estados Unidos, ha sido adoptado por celebridades como Kim Kardashian e incluso aparece en el juego Fortnite. El origen de este fenómeno se remonta a una canción del rapero Skrilla, combinada con un gesto del gamer Taylen TK Kenny, que se extendió rápidamente por internet. Este movimiento se ha convertido en un código secreto y divertido entre los jóvenes, reforzando su sentido de pertenencia. Si bien puede parecer absurdo para quienes no lo conocen, la locura que rodea al "Seis Siete" demuestra el poder de las redes sociales en la rápida propagación de tendencias. Sin embargo, como cualquier moda pasajera, podría desvanecerse tan rápido como apareció, especialmente cuando figuras políticas comienzan a interesarse. ♬ Sonido original - Xav&Louis

Por qué es gracioso... y por qué es molesto.

El éxito de "Six Seven" se basa en un tipo de humor muy particular: el absurdo. Este estilo, muy popular entre el público joven, consiste en jugar con referencias que carecen de lógica aparente. Este fenómeno suele compararse con la llamada cultura "cerebral", donde el contenido es deliberadamente extravagante, repetitivo o incomprensible para quienes no están familiarizados con él.

El resultado: mientras algunos ríen de inmediato, otros se quedan perplejos. Muchos adultos admiten no entender el sentido de la expresión, mientras que los jóvenes la interpretan como un código divertido y cómplice. En algunos casos, "Six Seven" incluso trasciende las pantallas. Los profesores han notado su uso en clase, lo que demuestra la rapidez con la que estas tendencias se están integrando en la vida cotidiana.

Un lenguaje que crea conexión

Más allá de su aparente absurdidad, "Six Seven" cumple una función muy real: crear un sentimiento de pertenencia. Compartir este tipo de referencias demuestra que estás al tanto de las últimas tendencias. Independientemente de su significado exacto, lo que importa es la conexión con los demás.

Cada generación desarrolla sus propias expresiones, bromas internas y formas de comunicarse. Hoy en día, las redes sociales simplemente aceleran este proceso. Y si algunas personas se sienten perdidas con estos códigos, es perfectamente normal. El lenguaje está en constante evolución y no existe una única forma correcta de comunicarse.

Una tendencia pasajera… ¿o no?

Como muchos fenómenos virales, "Six Seven" podría desaparecer tan rápido como apareció. O, por el contrario, podría convertirse en un elemento permanente en ciertas comunidades en línea. Este tipo de tendencia nos recuerda que el humor y la creatividad en internet no siempre siguen reglas lógicas. A veces, no entender es parte de la experiencia.

En definitiva, «Six Seven» quizás no deba explicarse, sino más bien experimentarse, compartirse… o simplemente observarse con curiosidad. Y si no comprendes del todo el concepto, no pasa nada. Al fin y al cabo, en este caso particular, estar «entre dos mundos»… es precisamente la clave.