Por qué las tiendas de bajo precio te incitan a gastar más de lo previsto.

Vamos allí buscando un artículo específico y salimos con los brazos llenos de baratijas, tazas y velas. En las tiendas de descuento, auténticas cuevas de Aladino, llenamos nuestras bolsas a cada paso. Es imposible ceñirse a la lista que hemos preparado con tanto cuidado. Y no se trata de compras compulsivas, sino de una trampa psicológica tendida por las tiendas de bajo coste.

Una estrategia psicológica bien perfeccionada

Es un revoltijo alegre donde las bombas de bicicleta se mezclan con productos de limpieza, artículos de manualidades y muebles de jardín. Al entrar en una tienda de descuentos, redescubres a tu niño interior y arrasas los estantes uno por uno. De repente, encuentras una utilidad para esos sellos de colores y justificas la presencia de una fuente de chocolate en el fondo de tu bolsa. Como resultado, tu bolsa está llena de cosas "por si acaso" y "que podrían ser útiles".

Hay que reconocer que los precios son tan atractivos que es difícil permanecer indiferente. Todos esos cachivaches nos llaman, susurrándonos: «Cómprame». En lugar de pensar con claridad, cedemos a la tentación. Y nuestra bolsa, que casi parece un carrito de la compra, no tiene ningún sentido. Dentro encontramos un árbol de jardín con luces LED, suavizante de telas, una bomba de bicicleta y un kit para hacer llaveros. Salimos de este desorden organizado con la sensación de haber encontrado unas auténticas gangas. Tranquilos, no se trata de un trastorno de acumulación compulsiva, sino de manipulación psicológica.

En las tiendas tradicionales, nuestro cerebro toma el control y nos advierte que seamos cautelosos. Comparamos precios, evaluamos la necesidad del artículo y, a veces, terminamos devolviéndolo. Es precisamente este filtro racional el que las tiendas de descuento logran sortear. Los precios muy bajos juegan un papel clave en este mecanismo. Cuando un artículo cuesta solo unos pocos euros, nuestro cerebro reduce inmediatamente nuestro nivel de alerta. El gasto parece mínimo, casi insignificante. Ya no pensamos en términos de utilidad real, sino en términos de oportunidad: ¿por qué dejarla pasar?

Generar frustración para apresurar la compra

¿Otra genialidad de las tiendas de descuento? Cambiar constantemente su inventario para generar urgencia e incitarnos a aprovechar la oportunidad. Es una táctica de presión sutil. Lo mismo ocurre con las tiendas online, que crean la ilusión de escasez de stock con mensajes como «solo quedan dos unidades».

En las tiendas de descuento, todo está diseñado para generar una sensación de urgencia. A diferencia de los supermercados tradicionales, donde los productos permanecen en los estantes durante meses, las tiendas de descuento suelen operar con existencias limitadas. Como resultado, tenemos la impresión de que el artículo que nos llama la atención hoy podría desaparecer mañana. Esta escasez artificial activa un reflejo muy humano: el miedo a perderse una buena oferta.

Aunque no tuviéramos pensado comprar esa bandeja decorativa o esa etiquetadora portátil, de repente pensamos que sería una pena no aprovechar la oportunidad "mientras aún esté disponible". Esta ligera tensión psicológica nos impulsa a actuar con rapidez, incluso antes de haber considerado realmente la utilidad del producto.

Los especialistas en marketing lo llaman FOMO (Miedo a perderse algo). En una tienda de descuentos, este mecanismo está en pleno auge. Las colecciones cambian con frecuencia, los productos aparecen y desaparecen, y uno termina comprando por si acaso.

Una falsa impresión de control

Las tiendas de descuento son un poco como las jugueterías para niños: un verdadero paraíso. Allí, ya no necesitas hacer berrinches ni fingir para hacer realidad tus deseos. Eres libre de gastar tu dinero como quieras. Puedes comprar una máquina de algodón de azúcar o una pistola de burbujas solo por diversión. Nadie te regañará.

Cambiamos nuestro dinero por baratijas como hacemos en "Animal Crossing" con nuestras bayas. Cuando un artículo cuesta dos, tres o cinco euros, nuestro cerebro lo clasifica automáticamente como un gasto "sin importancia". ¿Una vela por 2 euros? ¿Por qué no? ¿Un pequeño marco de fotos por 3 euros? De acuerdo. ¿Una caja de almacenamiento por 4 euros? También nos la llevamos. Consideradas individualmente, estas compras parecen inofensivas. Excepto que, al sumarlas en la caja, la historia es completamente diferente.

Sin embargo, al final, existe cierta satisfacción personal: la de haber tenido poder de decisión. «Nos convertimos en dueños de una pequeña parte del universo cada vez que intercambiamos dinero por un objeto, lo que nos brinda una sensación de seguridad y estabilidad en un mundo donde reina tanta incertidumbre», explica Lawrence R. Samuel, doctor en filosofía, en las páginas de Psychology Today .

Poco a poco, ir de compras al supermercado se convierte en una búsqueda del tesoro. Buscamos, observamos, comparamos, y cada hallazgo nos produce una pequeña satisfacción. Esta sensación de "encontrar una buena oferta" activa el circuito de recompensa de nuestro cerebro, el que libera dopamina, la hormona del placer.