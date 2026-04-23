Un exfutbolista internacional se convierte en subjefe de bomberos.

Michelle Hickmott, exjugadora internacional de rugby de Inglaterra, está a punto de dar otro paso importante en su carrera al convertirse en subdirectora de un servicio de bomberos y rescate en el Reino Unido. Tras una carrera deportiva profesional, se incorporó al ámbito de la protección civil, sector en el que lleva trabajando varios años.

Desde la selección nacional inglesa hasta las estaciones de bomberos.

Antes de cambiar de rumbo profesional, Michelle Hickmott jugaba como defensa y fue seleccionada para la selección femenina de fútbol de Inglaterra, con la que disputó un partido internacional. También jugó en varios clubes de la liga femenina inglesa, desarrollando una sólida trayectoria deportiva antes de poner fin a su carrera como futbolista profesional.

Una transición gradual hacia los servicios de emergencia

Tras su carrera deportiva, se unió al cuerpo de bomberos y rescate, donde ascendió progresivamente. Ocupó diversos puestos operativos y de formación, especialmente en varios servicios regionales e instituciones especializadas. Actualmente, cuenta con varios años de experiencia en la gestión, formación y supervisión de equipos de rescate.

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Nombramiento para un puesto de liderazgo estratégico

Su nombramiento como subdirectora de bomberos se produce en medio de la modernización de los servicios de emergencia. Se incorpora al personal de un servicio británico de bomberos y rescate, donde contribuirá a la estrategia, la organización operativa y la gestión de equipos. Este nombramiento supone un paso importante en su carrera profesional fuera del ámbito deportivo.

Una figura de transición entre el deporte y el servicio público.

La trayectoria profesional de Michelle Hickmott ejemplifica la exitosa transición de exatletas a puestos de responsabilidad en el sector público. Sus habilidades de gestión, disciplina y trabajo en equipo, adquiridas en el campo de fútbol, suelen destacarse en este tipo de trayectorias profesionales. Su nombramiento se considera un ejemplo clave de cómo tender puentes entre el deporte de élite y las exigentes carreras civiles.

De atleta internacional a subdirectora de bomberos, Michelle Hickmott representa un cambio de carrera excepcional e inspirador. Su trayectoria pone de relieve la diversidad de caminos posibles tras el deporte de élite y la creciente presencia de personas con experiencia deportiva en puestos de liderazgo en el servicio público.