¿Y si la próxima reunión con amigos incluyera presentaciones de PowerPoint? La idea es atractiva.

Por lo general, cuando ves a tus amigos muy poco, se necesita más de un día para ponerte al día y compartir las últimas novedades. Para evitar mensajes de voz que parecen podcasts y conversaciones nocturnas que se convierten en noches en vela, los usuarios de internet han encontrado una solución. Preparan presentaciones, como estudiantes frente a una pizarra, e improvisan una exposición sobre sus propias vidas. Una forma de ponerse al día sin invertir horas en ello.

Recuperando el tiempo perdido con presentaciones de diapositivas.

Si bien durante nuestra época escolar las reuniones con amigos eran algo habitual que prácticamente animaba nuestro día a día, en la edad adulta son mucho menos frecuentes, y solo se dan unas pocas veces al año. Todos tenemos que consultar nuestra agenda y encontrar un hueco libre entre los compromisos laborales, las actividades de integración de la empresa y los eventos familiares. E incluso cuando la mayoría del grupo está disponible, siempre hay alguien que lo pospone por su apretada agenda.

Cuando por fin se producen estos tan esperados reencuentros, apenas hay tiempo para brindar e intercambiar saludos antes de decir adiós. Como resultado, ni siquiera sabes si ese amigo de la infancia por fin arregló la fuga de agua o si ese amigo íntimo por fin logró dejar su trabajo tóxico . Para ir al grano, a algunos internautas se les ocurrió una idea brillante: organizar fiestas de PowerPoint.

Cada amigo prepara diapositivas en su honor y disfruta de este ejercicio que trae recuerdos de la escuela. Solo que aquí, en lugar de presentar el sistema solar o la vida de las hormigas, los amigos hacen viñetas sobre sus vidas amorosas, anécdotas jugosas, cómo se sienten en el trabajo y comparten información exclusiva. Todo esto se complementa con fotos, videos y emojis. Una forma original y divertida de ponerse al día con los chismes perdidos y las noticias olvidadas.

Hacer balance de la propia vida personal

El mejor vídeo de demostración proviene de la cuenta de Instagram @lorienfree . Su grupo es mucho más grande que un equipo, y les llevaría al menos una semana conocerse a fondo. En este inspirador ejemplo, vemos a amigos turnándose frente al proyector y compartiendo sus propias primicias, tal como hacen los tabloides con las celebridades.

Cada persona tiene su propia identidad visual y dirección artística, lo que hace que el ritual sea aún más memorable. Algunos han participado en medias maratones, otros han emprendido cambios de carrera. Y los más dedicados planean futuras vacaciones con amigos. Los bromistas del grupo incluso llegan a sugerir planes de viaje al estilo de la villa de las Kardashian. Es una presentación de PowerPoint que no se toma demasiado en serio, pero sobre todo, permite que todos compartan aspectos clave de sus vidas y cuenten sus historias como un libro abierto. Es un poco como un boletín informativo o un diario personal, pero proyectado en una pantalla grande.

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Recordatorio: esto no es un ejercicio de comparación.

A diferencia de la escuela, esta presentación de PowerPoint y la presentación oral no se califican al final. Los amigos no son un jurado, sino espectadores atentos, siempre dispuestos a animar a sus oradores y aplaudirles. De hecho, algunos parecen haber logrado lo imposible al participar en competiciones deportivas de alto nivel, actuar en Tomorrowland o ser ascendidos de junior a senior en su empresa. Pero otros simplemente se han mudado de apartamento o han pasado más tiempo con sus familias. Y ninguna experiencia vale más que otra.

El objetivo no es fomentar una rivalidad silenciosa, ni presumir de haber visitado ocho países en dos meses o de haber escalado el Mont Blanc sin entrenamiento. Esta presentación de PowerPoint no debe generar presión, y mucho menos infundir un sentimiento de inferioridad en quienes no han experimentado una gran transformación espiritual. Debe seguir siendo una herramienta de apoyo y una biografía amena.

En definitiva, esta tendencia celebra la conexión, no el rendimiento. No exige una vida espectacular, un trabajo nuevo cada año ni una impresionante lista de viajes para presumir. Simplemente invita a todos a decir: «Aquí estoy hoy». Y a veces, eso ya es mucho.

Así que, la próxima vez que los amigos se reúnan después de varios meses de silencio, tal vez en lugar de comenzar la velada con un interminable "¿Qué hay de nuevo?", enciendan un proyector. Unas cuantas diapositivas, unos chistes y algunos recuerdos podrían ser suficientes para compensar todo el tiempo perdido.