Un error común que podría reducir el espacio en una maleta.

Viaje
Julia P.
Photo d'illustration : Freepik

Hacer la maleta suele ser todo un reto estratégico: hay que meterlo todo, sin arrugar la ropa y sin olvidar lo esencial. Un hábito muy común puede hacer que desperdicies más espacio del que crees.

Enrollar la ropa: una mala idea

Para muchos viajeros, enrollar la ropa se ha convertido en algo habitual. La idea parece lógica: menos arrugas, mayor compacidad y una maleta mejor organizada. En realidad, esta técnica suele tener el efecto contrario. Los rollos de tela, sobre todo cuando son muchos, dejan huecos de aire entre ellos. Como resultado, estos pequeños e invisibles espacios acaban desperdiciando hasta un 30 % del espacio disponible.

Una maleta llena de ropa enrollada puede parecer ordenada, pero no aprovecha al máximo cada centímetro. Además, tiene otra desventaja: algunas telas, al comprimirse de forma desigual, se arrugan con mayor facilidad o pierden su forma. En otras palabras, la promesa de una maleta más compacta no siempre se cumple.

Una alternativa más eficiente: "empaquetado en paquetes"

Para ahorrar espacio de verdad, un método está ganando popularidad: el empaquetado en paquetes. El principio es sencillo pero ingenioso. En lugar de enrollar cada prenda por separado, se colocan alrededor de un objeto central, como un neceser o un par de zapatos. Luego, las prendas se doblan y se envuelven entre sí para formar un paquete compacto.

Este sistema reduce el espacio vacío y crea una estructura más compacta. Algunas estimaciones sugieren que puede liberar entre un 20 y un 30 % más de espacio. Además, la ropa suele mantenerse mejor protegida de las arrugas gracias a su distribución uniforme. El resultado es una maleta más estable, fácil de leer y más cómoda de usar al llegar a destino.

Otra opción complementaria es doblar la ropa formando rectángulos compactos, especialmente camisas o prendas más estructuradas. El objetivo sigue siendo el mismo: minimizar las bolsas de aire innecesarias.

@armani_dex No hace falta elegir qué ropa llevar de vacaciones, ¡todo cabe en el paquete! 👌🏾 #empacar #consejosdeviaje #consejosparaempacar #grwm #creatorsearchinsights ♬ Lo que no harías por amor - Bobby Caldwell

Otros errores que consumen espacio

Más allá de doblarla, otros hábitos pueden reducir la eficiencia de tu maleta sin que te des cuenta. Por ejemplo, llenar demasiado una maleta blanda puede deformarla, dificultando su cierre y reduciendo su maniobrabilidad. Una maleta sobrecargada no es necesariamente una maleta optimizada.

No organizar la ropa en compartimentos también es un error común. Sin una organización interna, la ropa se mezcla, se desperdicia espacio y se pierde visibilidad. Las bolsas de almacenamiento o los cubos de compresión pueden marcar la diferencia.

Otro consejo que a menudo se pasa por alto: usa prendas más voluminosas durante tu viaje. Una chaqueta, un suéter o zapatos gruesos pueden liberar fácilmente una cantidad considerable de espacio.

Mejor organización para viajar más ligero

Optimizar una maleta no se trata de su tamaño, sino de cómo se aprovecha su espacio. Al abandonar ciertos hábitos, como enrollarla sistemáticamente, puedes transformar tu forma de viajar. El "empaquetado en paquetes" o el doblado estructurado no solo ahorra espacio, sino que también facilita ver y acceder a la ropa al llegar a tu destino.

En definitiva, una buena organización hace que viajar sea más fácil, ligero y sin estrés. Y a veces, basta con unos pocos ajustes para transformar una maleta abarrotada en un espacio perfectamente optimizado.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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