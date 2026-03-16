Oscarit 2026: Nämä näyttelijät tekivät illalla jälkensä voittamalla naisten palkinnot

Jessie Buckley, Amy Madigan ja Autumn Durald Arkapaw jättivät jälkensä vuoden 2026 Oscareihin voittamalla naisten pääpalkinnot ja siten merkitsemällä todellista käännekohtaa naisten edustukselle Hollywoodissa.

Jessie Buckley, illan kuningatar Hamnetin kanssa

Irlantilainen näyttelijä ja laulaja Jessie Buckley voitti parhaan naispääosan Oscar-palkinnon roolistaan elokuvassa "Hamnet" ja hänestä tuli ensimmäinen irlantilainen nainen, joka voitti tämän kategorian. Hänen intensiivinen ja herkkä roolityönsä monimutkaisesta hahmosta mahdollisti hänen voiton Emma Stonen, Kate Hudsonin, Rose Byrnen ja Renate Reinsven ohittamisen. Tämä voitto vahvisti hänen asemansa merkittävänä näyttelijänä, joka kykenee vuorottelemaan itsenäisten elokuvien ja kunnianhimoisten studiotuotantojen välillä.

Katso tämä postaus Instagramissa Jessie Buckleyn (@thejessiebuckley) jakama julkaisu

Amy Madigan, sivuroolien hiljainen vahvuus

Parhaan naissivuosan kategoriassa yhdysvaltalainen näyttelijä ja muusikko Amy Madigan vei Oscarin kotiin suorituksestaan elokuvassa Weapons. 75-vuotiaana hän ilmentää elokuvan avainhahmoa tuoden hahmoonsa syvyyttä, vakavuutta ja inhimillisyyttä. Hänen voittonsa Elle Fanningin, Inga Ibsdotter Lilleaasin, Wunmi Mosakun ja Teyana Taylorin edellä korostaa kypsien naisroolien merkitystä, joita Hollywoodissa usein aliarvostetaan.

Katso tämä postaus Instagramissa The Academyn (@theacademy) jakama julkaisu

Autumn Durald Arkapaw, historiallinen voitto kameran takana

Hän ei ole näyttelijä, mutta hän teki historiaa kameran takana: yhdysvaltalainen kuvaaja Autumn Durald Arkapaw voitti Oscarin parhaasta kuvauksesta elokuvasta "Sinners". Hänestä tuli ensimmäinen nainen ja myös ensimmäinen musta kuvaaja, joka voitti tämän palkinnon. Hänen visuaalinen työnsä tässä kauhuelokuvassa, jota ylistettiin kontrasteistaan, rohkeasta valaistuksestaan ja sommittelutajustaan, raivasi tietä uudelle naiskuvaajien sukupolvelle alalla, jota miehet ovat pitkään hallinneet.

Katso tämä postaus Instagramissa Shanlee B. Mirador (@sthanlee) jakoi julkaisun

Jessie Buckleyn Oscar-voiton, Amy Madiganin voiton ja Autumn Durald Arkapawin historiallisen suorituksen myötä vuoden 2026 Oscar-gaala juhlisti naisten lahjakkuutta sekä kameran edessä että takana. Nämä voitot lähettävät voimakkaan viestin: naiset eivät enää tyydy vain olemaan olemassa tarinoiden sisällä; he ilmentävät niitä, kantavat niitä ja muokkaavat niitä.