Amal Clooney muuttaa tyyliään radikaalisti, eikä se jää huomaamatta.

Libanonilais-ranskalais-brittiläinen asianajaja Amal Clooney – amerikkalaisen näyttelijän George Clooneyn vaimo – on aina ilmentänyt klassista eleganssia punaisella matolla: pitkiä mekkoja, moitteettomia leikkauksia, hulmuavia hiuksia ja hienostunutta, hillittyä tyyliä. 27. huhtikuuta 2026 hän päätti yllättää kaikki rikkomalla tämän ajattoman imagon.

Chaplin-palkintogaala, ilta George Chaplinin muistoksi

51. Chaplin-palkintogaala pidettiin Alice Tully Hallissa New Yorkin Lincoln Centerissä – Lincoln Centerin suurimmassa vuosittaisessa elokuvatapahtumassa, joka kunnioittaa merkittäviä panoksia elokuvaan joka vuosi. Vuonna 2026 palkinnon sai yhdysvaltalainen näyttelijä George Clooney. Punaisella matolla hän kertoi People-lehdelle , että palkinnon vastaanottaminen oli "hullua" ja "hieman noloa" – mutta myös "hauskaa". Kysyttäessä valmistautumisestaan hän vitsaili: "Et valmistaudu – sinä juot."

Violetti Balenciagan minimekko, joka sopii kaikkeen

Amal Clooneyn tavanomainen nimikkoasu punaisella matolla on lattiaan ulottuva iltapuku, joten tämä asu edusti todellista poikkeusta. 51. Chaplin-palkintogaalassa hän pukeutui Balenciagan kevätmalliston 2026 tummanviolettiin minimekkoon, jonka oli suunnitellut Pier Paolo Piccioli. Olkapäät paljastava yläosa oli tehty viittamaisesti laskeutuvalla kangaspalalla, joka oli saanut inspiraationsa tulppaanista. Lyhyempi ja istuvampi hame viimeisteltiin takaosassa kangaspaneelilla, joka jatkoi kerroksellista ja runsasta vaikutelmaa.

Amal Clooney täydensi asunsa kultaisilla teräväkärkisillä korkokengillä ja Begüm Khanin kultaisella clutch-laukulla. Koruiksi hän valitsi Cartier-merkkiset Panthère de Cartier -korvakorut leopardikuviolla ja smaragdinvihreäillä silmillä, Clash de Cartier -rannekkeen ja Indomptables-sormuksen, joka on koristeltu jalokivillä koristellun eläimen muotoinen.

Nuttura ja uudet raidat, täydellinen muodonmuutos

"Muutos" ei rajoittunut mekkoon. Amal tunnetaan pitkistä, kiiltävistä hiuksistaan, mutta hänen kampaajansa Dimitris Giannetos – joka oli äskettäin pehmentänyt hänen väriään vaaleammilla raidoilla – valitsi harvinaisen, joustavan poninhännän, joka lisäsi raikkaan suunnan tuntua. Stylisti nimesi nämä uudet hiussuortuvat "La Panthère -raidoiksi" ja kuvaili niitä "rohkeiksi mutta vaivattomiksi ja erittäin eleganteiksi".

Katse, joka jakaa verkossa

Lehdistön ja internetin käyttäjien reaktio oli välitön – ja ristiriitainen. Jotkut ylistivät tätä rohkeutta irtautua Amal Clooneyn tavanomaisesta tyylistä, kun taas toiset pahoittelivat "klassisen hienostuneisuuden" puuttumista, joka yleensä tekee Amal Clooneysta yhden maailman parhaiten pukeutuneista ihmisistä.

Tämäntyyppinen keskustelu muistuttaa ensisijaisesti siitä, miten naisten ulkonäköä jatkuvasti tarkastellaan, kommentoidaan ja arvostellaan liiallisesti. Heidän vartaloidensa tai vaatevalintojensa ei pitäisi olla jatkuvan julkisen arvioinnin kohteena. Ja ennen kaikkea "moderni" tai "rohkeus" eivät ole ristiriidassa eleganssin kanssa: lyhyen mekon käyttäminen Amal Clooneyssa ei tee hänestä yhtään vähemmän tyylikästä. Tyyliä ei mitata helman pituudella tai tiukkojen sääntöjen noudattamisella.

Violetti minimekko, nuttura, leopardikuvioiset korut – Amal Clooney ei yllättänyt. Mutta 51. Chaplin-palkintogaalassa hän kuitenkin teki niin. Piditpä muutoksesta tai et, se todistaa yhden asian: jopa vuosien punaisten mattojen jälkeen hän pystyy edelleen luomaan kohua.