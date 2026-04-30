Amerikkalainen laulaja Lizzo juhlii syntymäpäiväänsä "rohkeassa" mustassa mekossa

Fabienne Ba.
@lizzobeeating / Instagram

Lizzo ei tehnyt asioita puolitiehen 38. syntymäpäivänään. Laulaja juhli syntymäpäiväänsä 27. huhtikuuta 2026 Chateau Marmontissa Los Angelesissa läpikuultavassa mustassa mekossa – ja käytti tilaisuutta hyväkseen ilmoittaakseen uutisen, joka aiheutti vielä enemmän kohua kuin hänen asunsa.

Merkkipäivä yhdistettynä merkittävään ilmoitukseen

Muutamaa tuntia ennen syntymäpäiväjuhliaan Lizzo jakoi Instagramissa kuvan hoidetusta kädestään, jossa hän pitelee pienoisversiota itsestään, ilmoittaen samalla kolmannen studioalbuminsa, "Bitch", julkaisusta, jonka on määrä tapahtua 5. kesäkuuta 2026. "HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ MINULLE! Juhlistaakseni esittelen teille - UUDEN ALBUMINI 5. KESÄKUUTA!", hän kirjoitti kuvan kuvatekstissä. Tapa muuttaa hänen oma syntymäpäivänsä musiikilliseksi tapahtumaksi.

Musta mekko, joka piti sisällään kaiken

Illalla Chateau Marmontissa Lizzo pukeutui pitkään mustaan spagettiolkainmekkoon, jossa oli kaksi leikkausta lantiolla ja läpikuultavia verkkokankaisia paneeleita jalkojen sivuilla, mikä loi näkyvän ihoefektin koko hameen pituudelta. Vartalonmyötäinen mekko korosti hänen kurvejaan leikitellen läpinäkymättömyyden ja läpikuultavuuden kontrasteilla. Lookki oli sekä lumoava että tyylikäs.

Vaikutusta tehostavat lisävarusteet

Asun täydensivät Lizzo mustat lakkanahkaiset teräväkärkiset stilettoskorkokengät, suorakaiteen muotoiset aurinkolasit ja useat rannekorut. Käsivarsien ympärillä oleva ruskea turkisstola loi pehmeän ja dramaattisen kontrastin. Hänen kampauksensa – pitkät, kullanvaaleat laineet – ja mattapinkki huulipuna dramaattisten ripsien kera viimeistelivät huolellisesti suunnitellun lookin.

Erittäin aktiivinen kevät 2026

Tämä syntymäpäivä päättää Lizzon erityisen kiireisen kevään. Coachellan ensimmäisenä viikonloppuna 10. huhtikuuta hän teki yllätysesiintymisen Saharan lavalla amerikkalaisen räppärin Sexyy Redin rinnalla soittaen huilua ja tanssien jättimäisellä Labubu-nukella mustassa bodyssa. Coachellan, albuminsa julkistuksen ja näiden ikimuistoisten syntymäpäiväjuhlien myötä Lizzo näyttää päättäneen, että vuosi 2026 on hänen vuotensa.

Uusi albumi julkistettu, läpikuultava musta mekko, ilta Chateau Marmontissa rakkaansa kanssa – Lizzo juhli 38. syntymäpäiväänsä tavallaan, jolla hän tekee kaiken: loistokkaasti, pidättyväisesti ja musiikin avulla.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
