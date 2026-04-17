67-vuotiaana Andie MacDowell hylkää ikoniset kiharansa "rennomman" kampauksen hyväksi.

Screen Andie MacDowell dans la série « Maid »

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Andie MacDowell ja hänen hopeiset kiharansa: kyse on rakkaustarinasta, jota Hollywood on seurannut vuosikymmeniä. Hän kuitenkin selvästi nauttii säännöillä leikkimisestä – eikä se ole huono asia.

Rento poninhäntä New Yorkin tyyliin

Huhtikuun puolivälissä 2026 Andie MacDowell esiintyi Today Show’ssa keskustellakseen "The Way Home" -sarjan neljännestä ja viimeisestä kaudesta. Sarjassa hän näyttelee aikamatkaavan lammen kanssa kamppailevan perheen matriarkkaa. Tilaisuutta varten hän vaihtoi tavallisen kampauksensa matalaan, hieman sotkuiseen poninhäntään, jossa muutama irtonaisuus kehysti hänen kasvojaan. Loput hänen asustaan noudattivat samaa rentoa estetiikkaa: sinivalkoinen raidallinen paita, ruskeat mokkanahkahousut ja beigenväriset sandaalit.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun näyttelijätär on poikennut tavaramerkkikampauksestaan. Maaliskuussa 2026 Milanossa järjestettyyn Giorgio Armanin syys-talvinäytökseen hän valitsi pompadour-kampauksesta inspiroituneen strukturoidun nutturan, jossa oli hillittyä volyymia päältä ja pehmeät laineet sivuilta.

Harmaat hiukset, joista on tullut vapauden symboli

Näistä tyylillisistä variaatioista tekee erityisen merkittävän se polku, jota on kuljettu niihin. Andie MacDowell lopetti hiustensa värjäämisen pandemian aikana. Tämä ajatus oli kytenyt jo pitkään ja jota hänen rakkaansa kannustivat: "Tyttäreni sanoivat, että näytin 'kovelta'. Ja pidin siitä."

Hänen managerinsa eivät olleet vakuuttuneita – mutta MacDowell pysyi lujana ja piti valintaa "valtanosoituksena". Myöhemmin hän tiivisti filosofiansa haastattelussa : "Mielestäni on kovaa tunnustaa, missä olet elämässä, ja olla peloton. Juuri sitä minäkin teen. Kuljen eteenpäin tässä hetkessä ilman häpeää, ja se tuntuu hyvältä."

Ikoni, joka inspiroi paljon Hollywoodin ulkopuolellakin

Hänen managerinsa olivat neuvoneet häntä olemaan paljastamatta harmaita hiuksiaan, mutta Andie MacDowell jätti heidät huomiotta – ja hän sanoo, ettei ole koskaan tuntenut oloaan voimakkaammaksi. "Se sai minut tuntemaan oloni paljon voimakkaammaksi ja mukavammaksi. Se sai minut tuntemaan itseni... En yritä olla jotain, mitä en ole."

Hän huomautti myös "jatkuvasta epäsymmetriasta": vaikka näyttelijöitä, kuten George Clooney, ylistetään "hopeaketun" ulkonäöstään, luonnollisesti ikääntyvät naiset jäävät silti liian usein alan ulkopuolelle. "Se raivostuttaa minua. Miehillä on ollut niin paljon etuoikeuksia: harmaantua ja olla komeita vanhetessaan." Hänen vaikutuksensa ulottuu kuitenkin paljon punaisen maton ulkopuolelle.

Olipa kiharansa sitten löysät, milanolaisnutturalla tai newyorkilaisella poninhännällä, Andie MacDowell osoittaa jatkuvasti, että ikänsä hyväksyminen – ja sen kanssa hauskanpito – on edelleen vapauttavin valinta.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
"Hän on pelottava": Farrah Abrahamin tytär herättää keskustelua goottityylillään
Kylie Jennerin paras ystävä herättää crop top -trendin henkiin vintage-versiolla.

Sandra Bullock tekee huomattavan saavutuksen Instagramissa ensimmäisellä videollaan.

Saksalais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, ohjaaja ja käsikirjoittaja Sandra Bullock on juuri tehnyt näyttävän sisäänajon someen. Hän valitsi Instagramin debyyttinsä...

Kylie Jennerin paras ystävä herättää crop top -trendin henkiin vintage-versiolla.

Kalifornian auringon alla Anastasia Karanikolaou on otsikoissa. Vaikuttaja, Kylie Jennerin läheinen ystävä, hurmasi hiljattain seuraajansa asulla, joka tuo...

"Hän on pelottava": Farrah Abrahamin tytär herättää keskustelua goottityylillään

Sophia Abraham, amerikkalaisen tosi-tv:n johtohahmon Farrah Abrahamin tytär, julkaisi kuvia vuoden 2026 tanssiaisistaan Instagramissa. Reaktiot tulvivat nopeasti, sekä...

Katie Holmesin hiusmuodonmuutos tällä pitkällä "bronze"-polkkatukkalla aiheuttaa sensaation.

Hylättyään pitkät, tummanruskeat hiuksensa vuosien ajan, amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Katie Holmes urheilee pitkää polkkaa karamellin ja...

Hailey Bieber tuo vintage-leopardikuvioisen mekon takaisin parrasvaloihin paljeteilla koristellulla versiolla.

Hänet tunnetaan puhtaasta ja minimalistisesta tyylistään, mutta Hailey Bieber on ilmeisesti päättänyt kääntää sivua. Ihonhoitobrändi "Rhode" -yrityksen perustaja...

Tämä 62-vuotias näyttelijä urheilee lomallaan minimalistisissa ranta-asuissa ja aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen näyttelijä Lisa Rinna nauttii aurinkoisesta lomastaan minimalistisissa asuissa. Hän on esitellyt useita ranta-asuja, joita on kommentoitu paljon...