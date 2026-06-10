Bella Hadid kokeilee uudelleen alusmekkoaan uudella hiusvärillä.

Julia P.
@bellahadid / Instagram

Amerikkalainen malli Bella Hadid jatkaa alusmekon uudelleenmäärittelyä. Hän julkaisi Instagramissa sarjan kuvia satiinisessa minimekossa – ja yhdisti sen uuteen hiusväriin. Ulkonäkö aiheutti sensaation hänen miljoonien seuraajiensa keskuudessa.

Lyhyt, laskeutuva satiiniyöpaita

Kuvissa Bella Hadid poseeraa nyt tunnusomaisen itsevarmasti. Hänellä on yllään hihaton, silkkinen satiiniminimekko, joka ulottuu reilusti polven yläpuolelle. Aito "slip-on-mekko" – 1990-luvulta peritty vaatekappale, joka tekee tällä kaudella vahvan paluun muotinäytöksissä ja kansainvälisten supermallien rentoina vaatekaapeissa. Leikkaus on täydellisesti räätälöity, tyypillinen hänen tyylilleen. Satiinin sulava laskeutuminen, joka istuu täydellisesti hänen vartaloonsa, korostaa vaatteen lähes eteeristä luonnetta.

Mekon unohtumattoman tekee epäilemättä pitsi. Hienosti kirjailtu pääntien ympärille antaa vaatteelle romanttisen säväyksen. Asusteiden osalta Bella Hadid valitsi minimalistisen lähestymistavan: ei näyttäviä koruja, ei raskasta meikkiä, vain säteilevä iho ja luonnollinen ilme. Valinta, joka ilmentää täydellisesti "ei meikkiä" -estetiikan.

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Uusi hiusväri, joka täydentää lookin

Juuri kauneusosastolla Bella Hadid yllätti eniten. Kuvissa hän esittelee uuden hiusvärin – sävyn, joka poikkeaa hänen tavallisesta sävystään ja täydentää täydellisesti hänen hoikkaa vartaloaan. Bella Hadid, joka on jo käynyt läpi lukuisia hiusmuodonmuutoksia viime kuukausina (suklaanruskeasta hunajanvaaleaan, sitten platinanruskeaksi ja lopulta luonnollisen karamellinväriseksi), vahvistaa näin maineensa alan hiuskameleonttina.

Tässä uuden sävyisessä minimaisessa alusmekossa Bella Hadid tekee näyttävän mutta hillityn ilmeen. Ja hän vahvistaa olevansa yksi muotimaailman seuratuimmista – ja kopioiduimmista – hahmoista.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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