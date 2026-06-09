Nicole Kidman yllättää fanit luonnollisilla kiharoilla

Léa Michel
@nicolekidman / Instagram

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, laulaja ja ohjaaja Nicole Kidman näyttää aloittaneen harkitun mutta määrätietoisen hiusmuodonmuutoksen. Hän jakoi uuden Instagram-kuvan, jossa hänen hiuksensa ovat luonnollisessa tilassaan – eli kiharat. Yksinkertainen otos, mutta se on jo levinnyt kulovalkean tavoin hänen seuraajiensa keskuudessa.

Maaseudun esiintyminen "Weekend Vibes" -sivuston kohteliaasti

Kyseisessä Instagram-tilillään julkaistussa kuvassa Nicole Kidman poseeraa rauhallisesti nojaten puiseen aitaan pellolla, jolla hevoset laiduntavat. Miljöö on maaseudun lempeä, täydellisen kesäinen. Ja hänen asunsa täydentää maisemaa: tummanväriset suoralahkeiset farkut, vaaleansininen kevyt puuvillapaita yksinkertaisen valkoisen t-paidan päällä ja valkoiset lenkkarit.

Ennen kaikkea hänen hiuksensa herättivät internetin käyttäjien huomion. Silmät suljettuina ja pää hieman ylöspäin kallistettuna Nicole Kidman paljasti ylpeänä tiukat, suoristamattomat vaaleat kiharansa. "Viikonlopputunnelmaa 💛", hän yksinkertaisesti kirjoitti kuvan yhteyteen. Toisin sanoen, todellinen hiustenjulistus.

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Nicole Kidmanin (@nicolekidman) jakama julkaisu

Luonnolliset kiharat, löydetty uudelleen viime kuukausina

Tämä esiintyminen ei itse asiassa ole poikkeus. Vuoden alusta lähtien Nicole Kidman on esiintynyt lukuisissa vapaa-ajanvietoissa hiuksensa luonnollisessa tilassaan. Tammikuussa hän juhli uutta vuotta kiharat vapaana. Sitten hän poseerasi kuistilla siskonsa rinnalla vihreässä pitsimekossa. Ja jälleen lentokentällä, Chilen-matkallaan, Sydneyssä ja jopa äskettäin Etelä-Ranskan rannalla, jossa hän oli laittanut kiharansa korkealle nutturalle. Tämä johdonmukaisuus kuukausi toisensa jälkeen paljastaa todellisen hiusten muodonmuutoksen.

Nicole Kidman tunnistettiin nuorena kiharista punaisista hiuksistaan – samoista, jotka esiintyivät hänen ensimmäisissä Hollywood-rooleissaan. Ennen kuin 1990- ja 2000-lukujen punaisen maton trendit johtivat hänet järjestelmällisesti suoristamaan hiuksiaan, mikä teki niistä yhden alan tunnistettavimmista visuaalisista tavaramerkeistä. Pelkän kampauksen lisäksi näistä kiharoista tuli lopulta näyttelijättären "arkipäivän" tunnusmerkki, joka näyttää haluavan lähestyä viisikymppisiä ikävuosiaan yhä enemmän omalla tavallaan – eli ilman teeskentelyä, ilman tyylillisiä ylilyöntejä.

Nicole Kidman ei poseeraa vain viikonloppumatkalla maaseudulla. Kuva kuvan perään hän lähettää syvästi osuvan viestin: naisen viestin, joka valitsee hiuksensa samalla tavalla kuin hän valitsee roolinsa – tavalla, joka on uskollinen itselleen. Ja ehkäpä juuri se on kauan laiminlyödyn kiharan todellinen riemuvoitto.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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