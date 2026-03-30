51-vuotias näyttelijä myöntää haluavansa seurustella nuorempien miesten kanssa.

Julia P.
@chelseahandler / Instagram

Amerikkalainen näyttelijä ja koomikko Chelsea Handler jakoi hiljattain näkemyksiään ihmissuhteista ja ikäeroista Angie Martinezin "IRL"-podcastin jaksossa. Hän selitti, että hänen lähestymistapansa romanttisiin suhteisiin on muuttunut ajan myötä, minkä seurauksena hän seurustelee nykyään itseään nuorempien kumppanien kanssa.

Vahva visio romanttisesta elämästä

Suorapuheisuudestaan tunnettu Chelsea Handler on kertonut, että kaksikymppisenä ja kolmekymppisenä hän tapaili mieluummin vanhempia miehiä. Neljäkymppisenä hänen näkökulmansa kuitenkin muuttui. Hän sanoo nyt tuntevansa olonsa vapaaksi tekemään erilaisia valintoja elämäntapansa ja henkilökohtaisten prioriteettiensa mukaisesti.

”Kun olin 20- tai 30-vuotias, seurustelin aina vanhempien miesten kanssa”, hän selitti ja lisäsi, että hän päätti tuolloin tutkia erilaista dynamiikkaa. Pohtiessaan kehitystään humoristisesti hän totesi: ”Nyt olen menossa päinvastaiseen suuntaan, koska olen liian hyvässä kunnossa seurustelemaan 65-vuotiaan kanssa.”

Itsenäisyyden merkitys

Myös Chelsea Handler korosti itsenäisyyden olennaista roolia elämässään. Puheessaan hän selitti, ettei halunnut rakentaa arkeaan pelkästään romanttisen suhteen ympärille. Hän korosti, kuinka paljon hän arvosti vapauttaan, erityisesti matkustamisen ja aikataulujensa järjestelyn suhteen.

”Rakastan matkustamista ja miesten tapaamista, mutta en halua ketään jatkuvasti kanssani”, hän uskoutui. Koomikko kuvaili ajattelutapaansa haluksi säilyttää itsenäisyytensä ja samalla pysyä avoimena erilaisille ihmissuhteille. Hän keskusteli myös näkemyksestään avioliitosta, jota hän pitää aiempaa vähemmän keskeisenä instituutiona, mutta myönsi samalla lähestyvänsä aihetta huumorilla.

Representaatioiden kehitys

Chelsea Handlerin julkinen lausunto on osa laajempaa kontekstia, jossa jotkut julkisuuden henkilöt jakavat erilaisia näkemyksiä romanttisista suhteista, erityisesti kumppanien välisestä ikäerosta. Nämä kertomukset laajentavat perinteisiä käsityksiä pariskunnista ja romanttisista suhteista. Ilmaisemalla avoimesti näkökulmansa Chelsea Handler osallistuu laajempaan keskusteluun ikään, itsenäisyyteen ja henkilökohtaisiin valintoihin liittyvistä yhteiskunnallisista odotuksista.

Lausuntojensa kautta Chelsea Handler korostaa lähestymistapaa romanttisiin suhteisiin, joka perustuu yksilönvapauteen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Hänen todistuksensa havainnollistaa polkujen ja parisuhdevalintojen monimuotoisuutta muistuttaen meitä siitä, että odotukset voivat muuttua kokemusten ja elämänvaiheiden myötä.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Punaisessa korsetissa Christina Aguilera vahvistaa tyyliään lavalla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Punaisessa korsetissa Christina Aguilera vahvistaa tyyliään lavalla

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Christina Aguilera käänsi jälleen kerran katseita muotivalinnoillaan Sips & Sounds Music Festissä Austinissa. Rohkeista lavalookeistaan tunnettu...

40-vuotias amerikkalainen näyttelijä aiheuttaa sensaation uima-altaalla.

Amerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja Brittany Snow jakoi hiljattain aurinkoisessa maisemassa ottamiaan kuvia ja julkaisi useita uima-allaskuvia Instagram-seuraajilleen. Elokuva-...

Angelina Jolie teki näyttävän esiintymisen kietaisumekossa.

Angelina Jolie herätti hiljattain huomiota Tom Fordin tapahtumassa Shanghaissa. Hienostuneelle tyylilleen uskollisena kambodžalais-amerikkalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, kirjailija...

47-vuotias Nicole Scherzinger uskaltaa pukeutua mustaan nahkaan punaisella matolla.

Havaijilaistaustainen yhdysvaltalainen laulaja Nicole Scherzinger herätti huomiota vuoden 2026 iHeartRadio Music Awards -gaalassa näyttävällä esiintymisellään punaisella matolla. Seremoniaa...

Hiustenlähdön jälkeen Vanessa Hudgens kertoo synnytyksen jälkeisestä todellisuudesta

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja Vanessa Hudgens jakoi hiljattain avoimen kurkistuksen synnytyksen jälkeiseen kokemukseensa ja puhui aiheesta, josta puhutaan...

Ranta-asuihin pukeutuneena 47-vuotiaana hän asettaa kesän 2026 tähtivärin

Kesän lähestyessä jotkut esiintymiset kääntävät varmasti päitä. Brittiläinen malli, laulaja, pianisti ja televisiojuontaja Myleene Klass aiheutti hiljattain sensaation...