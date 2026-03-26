"En tunne itseäni kauniiksi": Drew Barrymore keskustelee perimenopaussiin liittyvistä muutoksista

Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja, kirjailija, ohjaaja, televisiojuontaja ja liikenainen Drew Barrymore jakoi hiljattain avoimen hetken perimenopaussista, luonnollisesta vaiheesta ennen vaihdevuosia, jolle ovat usein ominaisia merkittävät hormonaaliset muutokset. Keskusteluohjelmansa jaksossa hän selitti käyvänsä läpi "fyysisen ja emotionaalisen mullistuksen aikaa".

Vilpitön kuvaus ajasta, josta vieläkään puhutaan harvoin.

Drew Barrymore myöntää kokeneensa mielialan vaihteluita ja fyysistä epämukavuutta tämän hormonaalisen muutoksen yhteydessä. Hän toteaa : "En tunne oloani kauniiksi, hormonini tekevät minulle kepposia, mikään ei tunnu järkevältä, olen ärtyisä, vatsani on turvonnut ja olen emotionaalisesti epävakaa", mainiten erityisesti turvotuksen ja hämmennyksen tunteen näiden muutosten edessä.

Perimenopaussi on vaihe, jonka aikana keho alkaa vähitellen siirtyä vaihdevuosiin ja merkitsee lisääntymissyklin loppua. Tähän ajanjaksoon voi liittyä erilaisia oireita, kuten hormonaalisia vaihteluita, lisääntynyttä väsymystä tai emotionaalisia muutoksia.

Lausunto, joka auttaa avaamaan keskustelua

Drew Barrymore on aina käsitellyt näitä aiheita avoimesti ja toivonut kannustavansa avoimempaan keskusteluun naisten terveydestä. Hän selittää, että kokemustensa jakaminen auttaa normalisoimaan näitä usein unohdettuja ja harvoin käsiteltyjä aiheita.

Hän huomauttaa, että nämä muutokset voivat olla yllättäviä, varsinkin kun kuukautiskierto muuttuu odottamatta useiden kuukausien poissaolon jälkeen. Nämä muutokset ovat osa kehon luonnollisia prosesseja, vaikka ne voivat joskus olla häiritseviä. Puhumalla avoimesti kokemuksistaan Drew Barrymore auttaa tuomaan näkyvyyttä tosiasioille, jotka ovat edelleen aliedustettuja mediassa.

Parempi ymmärrys kehon muutoksista

Drew Barrymoren julkinen lausunto heijastaa kasvavaa halua lisätä tietoisuutta perimenopaussin haasteista. Yhä useammat julkisuuden henkilöt jakavat kokemuksiaan edistääkseen parempaa ymmärrystä tästä elämänvaiheesta.

Pukemalla tunteensa sanoiksi Drew Barrymore osallistuu laajempaan keskusteluun hyvinvoinnista ja ikään liittyvien muutosten hyväksymisestä. Hänen tarinansa muistuttaa meitä siitä, että nämä muutokset vaikuttavat moniin naisiin ja että on tärkeää voida puhua niistä vapaasti, ilman tabuja tai tuomitsemista.