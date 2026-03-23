"Elämä voi olla kaunista ilman aviomiestä": tämä laulaja avautuu avioliittoon liittyvästä paineesta

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo toteaa avoimesti, että "voi olla onnellinen ilman aviomiestä". Hänen näkemyksensä avioliitosta ja elämän ajoituksesta resonoivat monien naisten kanssa.

Täydellisesti ajoitettu vastaus

Äskettäisessä haastattelussa brittiläisen Voguen kanssa Olivia Rodrigo puhkesi nauruun ajatukselle, että ihmiset jo puhuvat hänelle avioliitosta, ja huudahti: "Mikä minä olen? Lapsimorsian?" Tämä spontaani vastaus, kaukana valmiiksi valmistellusta puheesta, osoittaa, kuinka absurdiksi hän pitää sitä, että häntä pyydetään niin nopeasti projisoimaan itsensä vaimon rooliin. Monet nuoret naiset voivat samaistua tähän: tuskin aikuisina he ovat jo alttiina jatkuville kysymyksille siitä, "milloin" he menevät naimisiin.

Keskeinen viesti: elämässä ei ole kyse vain aviomiehestä

Olivia jatkoi vakavammalla viestillä: hän sanoi "toivovansa nuorten tyttöjen ymmärtävän, että elämä voi olla täynnä iloa ilman aviomiestä tai lapsia". Hän muistutti heitä, että "onnellisuus voi tulla ystävyydestä, työstä, intohimoista, matkustamisesta tai henkilökohtaisesta kasvusta, eikä vain siviilisäädystä".

Hän ei halveksi rakkautta tai perhettä; päinvastoin, hän tunnustaa haluavansa jonain päivänä olla äiti, mutta kieltäytyy asettamasta itselleen aikarajaa. Hän erottaa selvästi äitiyden halun sosiaalisesta paineesta asettua aloilleen nopeasti, mikä tekee hänen puheestaan vivahteikkaan ja rauhoittavan.

Elämä, joka menee jo valmiiksi todella nopeasti

Olivia Rodrigo huomauttaa myös, että hänen kaksikymppisyytensä on kaikkea muuta kuin "normaali": hän on työskennellyt lapsuudesta asti, kasvanut elokuvan kuvauksissa ja saavuttanut varhain tavoitteita, joiden saavuttaminen muilla vie vuosia. Tämä kiihtynyt kypsyminen saa hänet suojelemaan sitä, mitä hän ei ole vielä kokenut: yksinkertaista nuoruutta, tavallisia kokemuksia ja omaan tahtiin eteneviä ihmissuhteita. Sanomalla olevansa "kaukana avioliitosta" hän asettaa rajoja ja priorisoi itseään.

Hänen kommenttinsa tulevat aikana, jolloin monet naiset kyseenalaistavat perinteisen "opinnot – avioliitto – lapset" -aikajanan. Toteamalla, että "elämä voi olla kaunista ilman aviomiestä" ja että ei ole olemassa yhtä ainoaa tietä, Olivia Rodrigo antaa oikeutuksen niille, jotka eivät tunne olevansa valmiita eivätkä huolissaan avioliitosta 20-, 25- tai edes 30-vuotiaana.