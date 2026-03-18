Rannalla tämä entinen urheilija omaksuu "Baywatch"-lookin sarjan uudelleenkäynnistystä varten.

Léa Michel
@livvydunne / Instagram

Rannalla entinen yhdysvaltalainen voimistelija Livvy Dunne vihjailee Baywatchin uudelleenkäynnistyksestä sarjasta inspiroituneella asulla poseeraten punavalkoisessa asussa hymy huulilla.

Ensimmäinen katsaus Baywatchin uudelleenkäynnistykseen

Maaliskuun 16. päivänä 2026 Livvy Dunne, entinen LSU:n voimistelija ja vaikuttaja, jakoi ensimmäisen kuvan roolistaan "Baywatch"-uudelleenkäynnistyksessä Instagramissa. Hän makaa hiekalla ja pitelee kuvausten käsikirjoitusta punaisissa sukkahousuissa ja valkoisessa hihattomassa paidassa, leveä hymy kasvoillaan. Kuvateksti "En ole hengenpelastaja, mutta näyttelen sellaista televisiossa" vahvistaa hänen roolinsa Gracena, innostuneena uutena tulokkaana, kuten Deadline kuvaili.

Katso tämä julkaisu Instagramissa

Olivia Dunnen (@livvydunne) jakama julkaisu

Nuori ja monipuolinen näyttelijäkaarti

Livvy Dunne liittyy mukaan:

  • Kanadalainen näyttelijä Stephen Amell (Hobie Buchannon)
  • Amerikkalainen malli Brook Nader
  • Amerikkalainen näyttelijä Noah Beck,
  • Kanadalainen näyttelijä, malli ja tuottaja Shay Mitchell
  • Amerikkalainen näyttelijä, malli ja laulaja Jessica Belkin
  • Amerikkalainen näyttelijä Hassie Harrison
  • Amerikkalainen näyttelijä Thaddeus LaGrone

David Chokachi palaa Cody Madisonin rooliinsa alkuperäisestä sarjasta (1989-1999). Foxilla vuosina 2026-2027 esitettävä uusintaversio lupaa uuden sukupolven "adrenaliinintäyteisiä pelastustoimia, monimutkaisia ihmissuhteita ja rannalla sankaruutta".

Kunnianosoitus Baywatchin perinnölle

Alkuperäinen sarja, jonka pääosissa ovat yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja David Hasselhoff sekä kanadalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Pamela Anderson, on edelleen kulttiklassikko. Vaikka cameo-esiintymisiä ei ole vahvistettu, Livvy Dunne ilmentää täydellisesti tämän uuden tulemisen lupaamaa "nuorekasta" energiaa, joka modernisoi sarjan kaavaa kunnioittaen samalla sen ranta- ja toiminta-DNA:ta.

Lyhyesti sanottuna Livvy Dunne käynnistää itsevarmasti "Baywatchin" uudelleenkäynnistyksen ja muuttaa menneisyytensä voimistelijana Hollywoodin ponnahduslaudaksi. Kalifornian auringon alla kirjoitetaan jo uutta lukua.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

