Gigi Hadid tuo takaisin "vintage-huulipunan" ja elvyttää trendin.

Fabienne Ba.
Hiljattain amerikkalaisen mallin Gigi Hadidin huulimeikki herätti käänteen. Hienovarainen mutta tarkka yksityiskohta herätti henkiin menneen aikakauden trendin.

Ulkonäkö, joka tuo huulet eteen ja keskipisteeseen

Breakthrough Prize -gaalan punaisella matolla Gigi Hadid esitteli yksinkertaisen ja tasapainoisen meikkilookin, jossa hänen ihonsa ja silmänsä pysyivät luonnollisina. Juuri hänen huulensa herättivät todella huomion: hienovarainen muotoilu ja väri, joka määritteli hänen huulensa uudelleen kontrolloidulla intensiteetillä, kaukana nykyään suosituista sumeammista meikkivaihtoehdoista.

"Vintage-suun" paluu

Niin kutsuttu "vintage-huuli"-trendi perustuu huulten strukturoituun korostukseen, jossa on selkeämpi ääriviiva ja hieman luonnollista sävyä syvempi väri. Tämä menneiden vuosikymmenten kauneuskoodeista inspiroitunut tyyli korostaa erityisesti amorinkaaren muotoa ja antaa huulille graafisen ulottuvuuden.

Vaikka viimeaikaiset meikkilookit suosivat usein luonnollisia, hajaantuvia tehosteita, "vintage-huulipuna" on nousemassa esiin strukturoidumpana vaihtoehtona. Se leikittelee tarkalla muotoilulla ja hieman intensiivisemmillä sävyillä, määritellen huulet elegantisti uudelleen. Menneiden aikojen hienostuneista koodeista inspiroituneena se herättää henkiin kauneuden lookin, jossa jokainen yksityiskohta on huolellisesti harkittu.

Menneisyyden ikoneista inspiroitunut estetiikka

Tämä lähestymistapa ei ole uusi. Jo 1920-luvulla mykkäelokuvien tietyt hahmot tekivät tunnetuksi voimakkaasti rajattuja huulia, joista tuli vahva esteettinen tunnusmerkki. Myöhemmin Hollywood-elokuvaikonit omaksuivat ja modernisoivat tämän kauneustrendin, mikä auttoi tekemään huulista kasvojen keskeisen piirteen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tällä Breakthrough Prize -gaalan esiintymisellä Gigi Hadid vahvistaa jälleen kerran roolinsa kauneustrendien levittäjänä. Hänen usein kopioidut ja kommentoidut meikkivalintansa auttavat herättämään henkiin unohdettuja tyylejä tai tulkitsemaan niitä uudelleen nykyaikaisemman näkökulman kautta.

Tyla valitsee minimalismin ja yllättävän jalokivikoristeen

Eteläafrikkalainen laulaja Tyla yllätti kaikki hiljattain julkaistussa esiintymisessään tyylikkäällä, minimalistisen estetiikan hallitsemalla asulla. Odottamaton yksityiskohta kuitenkin rikkoi tämän...

