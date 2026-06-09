Näyttelijä Sharon Stone kertoo avioliittonsa päättyneestä erimielisyydestä.

Sharon Stone suostui puhumaan avoimesti yhdestä elämänsä tuskallisimmista hetkistä. David Begnaudin juontamassa amerikkalaisessa podcastissa " The Person Who Believed In Me " yhdysvaltalainen näyttelijä ja elokuvatuottaja paljasti, miksi hänen toinen avioliittonsa päättyi.

Diagnoosi, joka muuttaa kaiken

Kaikki alkoi 2000-luvun alussa. Tuolloin Sharon Stone sai tietää, että hänellä oli useita kasvaimia. Yksi niistä oli erityisen hälyttävä. "Se oli suurempi kuin koko rintakehäni vasen puoli", hän uskoutui. Lääkäri tuli hänen kotiinsa selittämään seuraavat vaiheet: hän suositteli kiireellistä molemminpuolista mastektomiaa.

”Kun ne saavuttavat tuon koon, tiedämme yleensä jo ennen leikkausta, että kyseessä on syöpä”, hän selitti hänelle. Sharon Stone kuitenkin tiesi syvällä sisimmässään, ettei se ollut. ”Sanoin hänelle: ’Minulla ei ole syöpää.’ Ja hän vastasi: ’Et voi päättää sitä.’ Ja minä sanoin: ’Kyllä, voin. Minä päätän.’” Intuitio, joka myöhemmin osoittautuisi oikeaksi.

Päätös kahdenvälisen mastektomian suorittamisesta

Vakaumuksestaan huolimatta "Basic Instinct" -näyttelijä päätti mennä leikkaukseen. "Koska en vitsaile", hän selitti yksinkertaisesti. Päätös perustui harkintaan eikä pelkoon – ja lääkärit ihailisivat sitä: "Jos minulla olisi enemmän hänen kaltaisiaan potilaita, meillä olisi enemmän elossa olevia naisia", hänen kirurginsa uskoutui. Yksi ääni kuitenkin puuttui: hänen silloisen aviomiehensä ääni. Ja juuri siinä kaikki muuttui.

Reaktio, joka merkitsi loppua

”Mieheni sanoi: ’Se on naurettavaa.’ Ja hän nousi ylös ja lähti huoneesta”, hän kertoo. Kun Sharon Stonelta kysyttiin miehensä vihan syytä, hän antaa yksiselitteisen vastauksen: hänen miehensä oli raivoissaan, ei ajatuksesta, että hän saattaisi olla sairas, vaan ajatuksesta, että hän oli halukas poistattamaan rintaimplantit. ”Minä teen päätökset, ei hän”, hän vastaa. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. ”Se oli avioliiton loppu. Se oli ohi. Hän oli valmis kanssani. (...) Hän ajatteli, että tein liian monta päätöstä yksin”, hän tiivistää.

Avioliitto vuosina 1998–2004 ja myöhemmin paljastunut yksityiskohta

Vaikka Sharon Stone ei maininnut kyseessä olevaa henkilöä nimeltä, asiayhteys helpottaa hänen entisen aviomiehensä tunnistamista: kyseessä on Phil Bronstein, yhdysvaltalainen toimittaja, jonka kanssa hän meni naimisiin vuonna 1998 ennen kuin pari virallisesti erosi vuonna 2004. Kasvaimet osoittautuvat lopulta hyvänlaatuisiksi – näyttelijä ei siis olisi tarvinnut kahdenvälistä mastektomiaa.

Vuonna 2021 hän kuitenkin paljasti toisen samaan toimenpiteeseen liittyvän tuskallisen episodin: hänen silloinen kirurginsa oli väitetysti asentanut sovittua suurempia rintaproteeseja ilman hänen suostumustaan. Tämä tapahtumasarja kertoo paljon siitä, mitä naiset voivat kokea suhteessaan omaan kehoonsa.

Tämän todistuksen kautta Sharon Stone tuo esiin sen, mikä on monille edelleen tabu: vaikeudet, joita jotkut naiset kohtaavat saadakseen ympärillään olevat ihmiset kunnioittamaan lääketieteellisiä valintojaan. Hän muistuttaa meitä myös siitä, ettei minkään näin henkilökohtaisen päätöksen pitäisi koskaan olla kenenkään, ei edes läheisen, harkinnan varassa.