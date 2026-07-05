Painoaan kritisoitu näyttelijä vastaa ulkonäköään koskeviin kommentteihin

Olivia Wilde on päättänyt vastata ulkonäköään kommentoineille. Amerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja joutui huolestuttavien kommenttien kohteeksi ulkonäöstään ja terveydestään sen jälkeen, kun hänestä punaisella matolla otettu kuva levisi kulovalkean tavoin huhtikuussa 2026. Muutamaa viikkoa myöhemmin hän tunsi pakkoa oikaista virheensä.

Viraaliksi levinnyt kuva ja loukkaavat kommentit

Kaikki alkoi San Franciscon kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla otetusta kuvasta. Kuva levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja sen mukana tuli erityisen ankaria kommentteja. Jotkut internetin käyttäjät menivät jopa niin pitkälle, että väittivät näyttelijättären näyttävän "sairaalta", kun taas toiset jopa leikkivät lääkäriä ja syyttivät häntä useista vaivoista. "Ja yhtäkkiä se oli kaikkialla", muisteli Olivia Wilde, joka oli ällistynyt nähdessään kuvan tavoittaneen hänen sanoin "sadat miljoonat puhelimet".

Näyttelijän harkittu vastaus

Näyttelijätär, joka kutsuttiin " Call Her Daddy " -podcastiin, halusi oikaista asian. "En oikeastaan näytä tuolta", hän väitti ja selitti, että kuva oli yksinkertaisesti otettu huonosta kuvakulmasta. Hän ei ollut kovin järkyttynyt, vaan päätti nauraa asialle: "Olemme kaikki ottaneet joskus huonon kuvan. Kuvittele, jos se päätyisi miljooniin puhelimiin", hän vitsaili ja lisäsi, että hän ja hänen rakkaansa nauroivat asialle makeasti. "Ystäväni vitsailevat siitä ensimmäisenä, ja paljon hauskemmalla tavalla", hän uskoutui.

Huomio netissä tapahtuvasta naisvihasta

Anekdootin lisäksi Olivia Wilde näkee sen oireena suuremmasta ongelmasta. Hänelle tämä kiista kuvaa jatkuvaa naisvihaa ja sitä tosiasiaa, että "internet ei tiedä, miten puhua naisesta". Se on tapa korostaa jatkuvaa kontrollia, jota naisten ulkonäköön julkisuudessa kohdistetaan. Näyttelijä tarjosi kuitenkin "vivahteikkaan" näkökulman ja myönsi itseironisesti, että kuva oli niin yllättävä, että hän olisi itsekin saattanut olla huolissaan: "Myönnän heille, että kuva oli hullu. Minäkin olisin miettinyt: 'Onko hän kunnossa?'"

Vastaamalla huumorilla ja oivaltavalla tavalla Olivia Wilde muuttaa loukkaavan kiistan pohdinnaksi siitä, miten naisiin suhtaudutaan. Hänen viestinsä: huono kuva ei kerro ihmisestä mitään, ja jokainen ansaitsee hieman enemmän ystävällisyyttä. Virkistävä lausunto, joka on ristiriidassa häneen kohdistuneiden kommenttien kanssa.

