Victoria Beckham loistaa valkoisessa satiinimekossa miehensä rinnalla.

New Yorkin TIME100-gaalassa brittiläinen stylisti, suunnittelija ja liikenainen Victoria Beckham esitteli jälleen tyyliään. Hän teki silmiinpistävän esiintymisen minimalistisessa mutta näyttävässä valkoisessa satiinimekossa.

Hyvin huomattava esiintyminen TIME100-gaalassa

Beckhamit esiintyivät 23. huhtikuuta 2026 Jazz Lincoln Centerissä New Yorkissa TIME100-gaalassa, jossa juhlitaan vuosittain vaikutusvaltaisimpia ihmisiä. Victoria Beckham, joka itsekin oli valittu listalle, valitsi ylleen moitteettoman valkoisen mekon, joka muistutti lähes hääpukua.

Satiinimekko, joka yhdistää minimalismin ja hienostuneisuuden

Tässä tilaisuudessa hän pukeutui oman merkkinsä vaatteeseen. Pitkässä, laskeutuvassa mekossa oli elegantti korkea kaula-aukko, hienovaraiset epäsymmetriset yksityiskohdat ja selkeä leikkaus, jota satiini korosti. Tuloksena on moderni ja ajaton siluetti, joka on uskollinen hänen brändinsä DNA:lle, jossa minimalismista on tullut tunnusmerkki. Satiinista on tullut keskeinen materiaali hänen viimeaikaisissa mallistoissaan, yhdistäen mukavuuden ja eleganssin erittäin modernilla tavalla.

Täydellisesti yhteensopiva kaksikko

Hänen rinnallaan David Beckham valitsi klassisen mustan puvun ja rusetin. Yhdessä he muodostivat harmonisen kaksikon, joka leikitteli mustan ja valkoisen kontrastilla lähes morsiamen estetiikalla. Pari on vuosien ajan vaalinut hillityn eleganssin imagoa, jossa jokainen julkinen esiintyminen on muotilausunto.

Valkoinen satiini modernina tyylinä

Victoria Beckham on jo useiden kausien ajan tuonut satiinimekon takaisin vaatekaappien eturintamaan. Useissa eri sävyissä saatavilla olevasta mekosta on tullut olennainen osa vaatetta, joka ilmentää 90-luvulta inspiroitunutta minimalistista estetiikkaa. Tämä ulkonäkö vahvistaa trendin, jossa leikkaus ja kangas ovat etusijalla koristeluun nähden.

Ulkonäön lisäksi tämä asu on osa Victoria Beckhamin ajamaa laajempaa lähestymistapaa. Hän kannattaa muotia, joka lisää itseluottamusta ja korostaa naisten läsnäoloa selkeiden, strukturoitujen siluettien avulla. Hänen valkoinen mekkonsa kuvaa tätä visiota täydellisesti.

Lyhyesti sanottuna tällä lookilla Victoria Beckham muuttaa yksinkertaisen punaisen maton esiintymisen tyylilauseeksi. David Beckhamin rinnalla hän vahvistaa asemaansa nykymuodin keskeisenä hahmona.