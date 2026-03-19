Gwyneth Paltrowin asua pidetään "rajoittavana", ja se jakaa internetin käyttäjiä.

Amerikkalainen näyttelijä ja laulaja Gwyneth Paltrow teki huomattavan paluun vuoden 2026 Oscareihin upeassa valkoisessa mekossa... mutta sitä pidettiin myös "erittäin rajoittavana, jopa siinä määrin, että se jakaa internetin käyttäjät täysin".

Upea mekko, jota pidetään "epäkäytännöllisenä"

Ensimmäisessä Oscar-esiintymisessään 11 vuoteen "Marty Supreme" -näyttelijä valitsi pitkän valkoisen pylväsmäisen mekon, jossa oli visuaalisesti halkio sivuilta. Edestä asu muistutti minimalistista mekkoa, mutta heti hänen kääntyessään paljastuivat suuret kristalleilla koristellut verkkokankaiset paneelit, jotka muistuttivat sisäkissapukua, paljastaen koko hänen kylkensä.

Goopin YouTube-kanavalla julkaistulla "valmistautumisvideolla" Gwyneth uskoutui tyttärelleen Applelle, että hänet piti kirjaimellisesti "ommella" mekkoon kiinni ja että alla oleva haalari yksinkertaisesti esti häntä menemästä vessaan: hän selitti, ettei "pystynyt pissaamaan koko seremonian aikana" .

Katso tämä julkaisu Instagramissa Gwyneth Paltrowin (@gwynethpaltrow) jakama julkaisu

Asukokonaisuus, joka herättää keskustelua verkossa

Sosiaalisessa mediassa reaktiot purkautuivat nopeasti. Toisaalta monet ylistivät Gwyneth Paltrowin rohkeutta ja tyyliä ja pitivät mekkoa "ylenäisenä", "ultramodernina" ja "täydellisenä hänen suureen paluunsa punaiselle matolle".

Toisaalta monet internetin käyttäjät kritisoivat asua pitäen sitä "liian monimutkaisena" ja "epärealistisena". Jotkut kuvailivat sitä "epämukavaksi ulkonäöksi" ja toiset ilmaisivat järkytyksensä siitä, että mekko piti ommella vartalon päälle estäen wc:n käytön. Useissa kommenteissa tuomittiin myös muoti, joka on "irtautunut arjesta", jossa spektaakkeli on etusijalla mukavuuteen ja liikkumisvapauteen nähden.

Lyhyesti sanottuna Gwyneth Paltrow oli jo vuoden 2026 näyttelijäpalkintogaalassa pukeutunut mustaan mekkoon, joka aiheutti melkoisen kohun. Tämä valkoinen siluetti, jossa on sivuhalkiot, vahvistaa hänen "teatraalisempi" tyylinsä, vaikka se tarkoittaakin "äärimmäisten" rajoitusten hyväksymistä... ja herättää kiivasta keskustelua haute couturen ja minimaalisen mukavuuden välisestä rajasta.