Tämä olympiavoimistelija juhlii 29. syntymäpäiväänsä jahdilla auringossa

Auringonpaisteisella jahdilla yhdysvaltalainen voimistelija Simone Biles juhli hiljattain 29-vuotissyntymäpäiviään Instagramissa jaetuilla kesäkuvilla, jotka korostavat hänen tarttuvaa onnellisuuttaan.

Ylellinen lomakohde kolmekymppisenä

Maaliskuun 14. päivänä 2026 11 olympiamitalia voittanut mestari juhli syntymäpäiväänsä jahtiretkellä, joka ikuistettiin Instagram-karuselliin kuvatekstillä "tämä on 29" . Kuvien joukossa hänet nähdään seisomassa kannella kevyen tuulen kannattelemana, valkoisten ja kultaisten ilmapallojen ympäröimänä, rennossa mustassa asussa.

Myös Simone Biles vaihtelee tyylien välillä: hulmuava musta asu veneessä, sitten ruskea nahkamekko yhteensopivilla korkokengillä tyylikkääseen iltaan ja unelmoiva vaaleankeltainen kashmirmekko parvekkeella, jolta avautuu näkymä kaupungin horisonttiin. Nämä asut siirtyvät saumattomasti ranta-asusta kaupunkikäyttöön, mikä heijastaa hänen olympialaisten jälkeistä monipuolisuuttaan muodin saralla.

Innostuneita reaktioita faneilta ja läheisiltä

Julkaisu räjähti tuhansien tykkäysten joukkoon: hänen aviomiehensä, amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Jonathan Owens, kommentoi: "Kauniimpi kuin koskaan 💜", kun taas fanit ja urheilijat, kuten australialainen/amerikkalainen ammattitanssija ja koreografi Sasha Farber, täyttivät kommentit juhlavilla emojeilla. "Niin kaunista!" Simone Bilesin aitous hänen viimeaikaisten paljastustensa jälkeen kehostaan resonoi syvästi ja juhlisti itsevarmaa itseään.

Ratkaiseva vuosi Pariisin olympialaisten jälkeen

Vuoden 2024 olympialaisten urotekojensa ja Indianapolisiin muutettuaan seuraamaan aviomiestään Jonathania Coltsiin, Simone Biles aloittaa 29. uravuotensa keskellä henkilökohtaista renessanssia. Nämä jahtikuvat ilmentävät täydellistä tasapainoa ansaitun rentoutumisen ja julkisuuden välillä.

Lyhyesti sanottuna Simone Biles muuttaa 29 vuottaan puhtaan ilon hetkeksi jahdilla, esittelemällä urheilullista hahmoaan inspiroivan helposti. Mestari, joka loistaa yhtä kirkkaasti vedessä kuin valokeilassa.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
