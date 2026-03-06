67-vuotias Jamie Lee Curtis kääntää katseita elegantissa mustassa mekossaan.

Jamie Lee Curtis todisti jälleen kerran punaisen maton taitonsa valitsemalla yksinkertaisen mutta imartelevan mustan mekon. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja esiintyi New Yorkin Scarpetta-sarjan ensi-illassa trendikkäässä ja itsevarmassa asussa, joka kiehtoi kamerat välittömästi.

Musta mekko, joka on yhtä yksinkertainen kuin imartelevakin

Illalla Jamie Lee Curtis oli pukeutunut vartalonmyötäiseen mustaan mekkoon, jonka vartalonmyötäinen leikkaus korosti hänen ryhtiään ja itsevarmuuttaan. Lantion rypytykset korostivat hänen siluettiaan, kun taas pitkä, merenneitotyylinen hame, jota pidennettiin hillityllä laahuksella, lisäsi ripauksen klassista hienostuneisuutta. Pitkien hihojensa ansiosta mekko löysi täydellisen tasapainon Hollywood-glamourin ja ajattoman eleganssin välillä.

Asusteet valittu korostamaan hänen karismaansa

Jamie Lee Curtis, jolta ei koskaan puuttunut itseluottamusta, asunsa täydensi näyttävällä riipuskaulakorulla, korvakoruilla, aurinkolaseilla ja pienellä mustalla olkapäilleen kietoutuneella olkapääräyhdyksellä. Instagramissa hän kutsui itseään humoristisesti "päähenkilöksi" ennen ensi-iltaa, mikä oli kunnianosoitus hänen suorapuheiselle luonteelleen ja anteeksipyytelemättömälle ikänsä ja tyylinsä omaksumiselle. Punaisella matolla, käsi kädessä vastanäyttelijänsä, australialais-amerikkalaisen näyttelijä Nicole Kidmanin, kanssa, hän säteili toveruutta ja läsnäoloa, joka kilpaili nuoremman sukupolven kanssa.

Tähti, joka määrittelee eleganssin uudelleen 67-vuotiaana

Amazon Prime Videossa suoratoistettavissa elokuvassa ”Scarpetta” Nicole Kidman näyttelee kuolinsyyntutkija Kay Scarpettaa ja Jamie Lee Curtis hänen sisartaan Dorothy Farinellia. Samana iltana sarjan New Yorkin ensi-illassa Jamie muistutti kaikkia siitä, että kypsyys voi olla synonyymi rohkeudelle. 67-vuotiaana hän todistaa, että mustasta ei tule tylsää, vaan siitä tulee tyylin osoitus, kun se täydentää täydellisesti vartaloa.

Tällä veistoksellisen muotoisella mustalla mekolla ja itsevarmalla asenteellaan Jamie Lee Curtis haastaa jälleen kerran ikään liittyvät stereotypiat punaisella matolla. Yhdistämällä huumorin, itsevarmuuden ja hillityn eleganssin näyttelijätär todistaa, että 67-vuotiaana voi edelleen toteuttaa yhden kauden silmiinpistävimmistä lookeista mustassa vartalonmyötäisessä mekossa.