67-vuotias Jamie Lee Curtis kääntää katseita elegantissa mustassa mekossaan.

Anaëlle G.
@jamieleecurtis/Instagram

Jamie Lee Curtis todisti jälleen kerran punaisen maton taitonsa valitsemalla yksinkertaisen mutta imartelevan mustan mekon. Amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja esiintyi New Yorkin Scarpetta-sarjan ensi-illassa trendikkäässä ja itsevarmassa asussa, joka kiehtoi kamerat välittömästi.

Musta mekko, joka on yhtä yksinkertainen kuin imartelevakin

Illalla Jamie Lee Curtis oli pukeutunut vartalonmyötäiseen mustaan mekkoon, jonka vartalonmyötäinen leikkaus korosti hänen ryhtiään ja itsevarmuuttaan. Lantion rypytykset korostivat hänen siluettiaan, kun taas pitkä, merenneitotyylinen hame, jota pidennettiin hillityllä laahuksella, lisäsi ripauksen klassista hienostuneisuutta. Pitkien hihojensa ansiosta mekko löysi täydellisen tasapainon Hollywood-glamourin ja ajattoman eleganssin välillä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jamie Lee Curtisin (@jamieleecurtis) jakama julkaisu

Asusteet valittu korostamaan hänen karismaansa

Jamie Lee Curtis, jolta ei koskaan puuttunut itseluottamusta, asunsa täydensi näyttävällä riipuskaulakorulla, korvakoruilla, aurinkolaseilla ja pienellä mustalla olkapäilleen kietoutuneella olkapääräyhdyksellä. Instagramissa hän kutsui itseään humoristisesti "päähenkilöksi" ennen ensi-iltaa, mikä oli kunnianosoitus hänen suorapuheiselle luonteelleen ja anteeksipyytelemättömälle ikänsä ja tyylinsä omaksumiselle. Punaisella matolla, käsi kädessä vastanäyttelijänsä, australialais-amerikkalaisen näyttelijä Nicole Kidmanin, kanssa, hän säteili toveruutta ja läsnäoloa, joka kilpaili nuoremman sukupolven kanssa.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jamie Lee Curtisin (@jamieleecurtis) jakama julkaisu

Tähti, joka määrittelee eleganssin uudelleen 67-vuotiaana

Amazon Prime Videossa suoratoistettavissa elokuvassa ”Scarpetta” Nicole Kidman näyttelee kuolinsyyntutkija Kay Scarpettaa ja Jamie Lee Curtis hänen sisartaan Dorothy Farinellia. Samana iltana sarjan New Yorkin ensi-illassa Jamie muistutti kaikkia siitä, että kypsyys voi olla synonyymi rohkeudelle. 67-vuotiaana hän todistaa, että mustasta ei tule tylsää, vaan siitä tulee tyylin osoitus, kun se täydentää täydellisesti vartaloa.

Tällä veistoksellisen muotoisella mustalla mekolla ja itsevarmalla asenteellaan Jamie Lee Curtis haastaa jälleen kerran ikään liittyvät stereotypiat punaisella matolla. Yhdistämällä huumorin, itsevarmuuden ja hillityn eleganssin näyttelijätär todistaa, että 67-vuotiaana voi edelleen toteuttaa yhden kauden silmiinpistävimmistä lookeista mustassa vartalonmyötäisessä mekossa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Tämä espanjalainen näyttelijä jakaa kuvia raskaudestaan ja liikuttaa fanejaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä espanjalainen näyttelijä jakaa kuvia raskaudestaan ja liikuttaa fanejaan

Úrsula Corberó, unohtumaton Tokio sarjasta "Money Heist" (La Casa de Papel), sulatti sydämiä verkossa intiimillä Instagram-julkaisulla, jossa hän...

Eileen Gu, muotiviikkojen olympiavoittajatähti

Freestyle-hiihdon saavutuksistaan tunnettu Eileen Gu on myös noussut yhdeksi muotimaailman näkyvimmistä urheilijoista. Olympiavoittaja esiintyy lukuisissa merkittävissä muotitapahtumissa. Hänen...

Yli 50-vuotias malli aiheuttaa kohua muotiviikoilla

Pariisin muotiviikoilla on usein yllätyksiä. Tällä kaudella yksi esiintyminen kiinnitti erityisesti kaikkien huomion: 58-vuotias brasilialainen supermalli Gisele Zelauy...

Pariisissa Chappell Roanin rohkea meikki herättää keskustelua verkossa.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Chappell Roan, musiikkimaailman kuningatar, sytytti Acne Studiosin eturivin liekkeihin Pariisin muotiviikoilla. Hänen teatraalinen asunsa dramaattisine meikkeineen...

"Bridgertonin" jälkeen kaikki haluavat tietää kuka Yerin Ha on.

Bridgertonin roolituksen julkistamisesta lähtien hänen nimensä on kiertänyt laajalti sosiaalisessa mediassa. Kuka on Yerin Ha, tämä näyttelijä, jonka...

"Näen vain vihaa": Tämä näyttelijä rikkoo hiljaisuuden nettihäirintää koskien

Vuoden 2026 näyttelijäpalkintogaalassa Odessa A'zion, amerikkalaisen "Marty Supreme" -elokuvan uusi tähti, vastasi avoimesti ET- toimittajalle, joka kysyi häneltä,...