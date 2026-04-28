Prinsessa Kate Middleton luo uudelleen prinsessa Dianan ikonisen asun 31 vuotta myöhemmin.

Naila T.
Näiden kahden asun välillä on 31 vuotta – ja silti niiden samankaltaisuus on silmiinpistävä. Kate Middleton osallistui Anzac-päivän muistotilaisuuteen 25. huhtikuuta 2026 asussa, joka muistutti Lady Dianan heinäkuussa 1995 käyttämää asua.

Anzac-päivä, merkityksellinen seremonia

Kate Middleton edusti Britannian kuningasperhettä Anzac-päivän muistotilaisuuksissa sekä Cenotaphissa että Westminster Abbeyssa. Joka vuosi tämä päivä on omistettu taisteluissa kaatuneiden australialaisten ja uusiseelantilaisten sotilaiden muistamiselle ja niiden kunnioittamiselle, jotka ovat palvelleet – molemmat maat ovat Kansainyhteisön jäseniä.

Givenchyn takkimekko, joka on lähes identtinen Dianan kanssa

Tilaisuudessa Kate pukeutui Sarah Burtonin Givenchylle mittatilaustyönä tekemään tummansiniseen takkimekkoon, jossa oli leveät valkoiset kaulukset, ristipääntie ja strukturoidut olkapäät. Yhtälö Dianaan oli välitön: heinäkuussa 1995, vieraillessaan Saksassa luovuttamassa uusia lippuja Kevyen rakuunakaartin rykmentille, Diana oli pukeutunut Catherine Walkerin tummansiniseen hamepukuun.

Tässä mekossa oli lähes identtiset valkoiset kauluskäänteet, valkoinen vyö ja leveälierinen hattu. Kate täydensi asunsa yhteensopivalla Jane Taylorin hatulla, laivastonsinisillä Gianvito Rossin korkokengillä ja DeMellier London -laukulla, jonka takkiin oli kiinnitetty punainen unikkokoristeinen rintaneula.

Dianan korut viestin vahvistamiseksi

Yhteys Dianaan ei päättynyt vaatteisiin. Kate käytti prinsessan safiiri- ja timanttikorvakoruja, jotka lehtien mukaan annettiin Dianalle hänen häissään prinssi Charlesin kanssa vuonna 1981. Samat korvakorut olivat Dianan seurassa lukuisissa tilaisuuksissa, mukaan lukien hänen ainoa Met-gaalansa vuonna 1996 ja brittiläisen Voguen kansi vuonna 1994. Kate käytti myös G. Collins & Sonsin tansaniitti- ja timanttiriipusta, jonka kerrotaan saaneen lahjaksi prinssi Williamilta vuonna 2015.

"Korut tilaisuuden kielenä"

Nämä valinnat eivät jääneet asiantuntijoilta huomaamatta. Abelini-muotitalon perustaja Nilesh Rakholia kertoi InStylelle: "Anzac-päivän kaltaisessa tilaisuudessa korut lakkaavat olemasta koristeellisia ja niistä tulee kommunikatiivisia. Kyse on merkityksestä, jatkuvuudesta ja hetken kunnioittamisesta." Hän lisäsi, että Kate "on johdonmukaisesti käyttänyt koruja luodakseen yhteyden tunnetta", mutta että ne "ei koskaan tunnu kopiolta. Dianaan liittyvät korut on uudelleen kontekstualisoitu ja niitä käytetään tavalla, joka heijastaa hänen omaa rooliaan, omaa hetkeään."

Kunnianosoitus, joka on osa jatkumoa

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kate Middleton on visuaalisesti herättänyt Dianan muiston henkiin muistotilaisuuksissa tai tärkeissä tilaisuuksissa. Huhtikuun 25. päivän tarkka tyyli antaa sille kuitenkin erityisen voimakkaan ulottuvuuden. Ei jäljitelmä, vaan välittäminen.

Tummansininen takkimekko ja safiirikorvakorut: Kate Middleton ei tarvinnut sanoja välittääkseen viestinsä Anzac-päivän muistotilaisuuksissa. Kolmekymmentäyksi vuotta Dianan kuoleman jälkeen viesti kaikuu heikentymättömänä sukupolvelta toiselle.

Analysoin yhteiskunnallisia trendejä, jotka muokkaavat kehojamme, identiteettiämme ja suhdettamme maailmaan. Minua ajaa eteenpäin pyrkimys ymmärtää, miten normit kehittyvät ja muuttuvat elämässämme, ja miten sukupuolta, mielenterveyttä ja minäkuvaa koskevat keskustelut läpäisevät arjen.
Näyttelijä Sofía Vergaran "odottamaton" muutos: hänen uusi tyylinsä hämmentää fanejaan

