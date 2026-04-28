Prinsessa Kate Middleton luo uudelleen prinsessa Dianan ikonisen asun 31 vuotta myöhemmin.

"Korut tilaisuuden kielenä"

Yhteys Dianaan ei päättynyt vaatteisiin. Kate käytti prinsessan safiiri- ja timanttikorvakoruja, jotka lehtien mukaan annettiin Dianalle hänen häissään prinssi Charlesin kanssa vuonna 1981. Samat korvakorut olivat Dianan seurassa lukuisissa tilaisuuksissa, mukaan lukien hänen ainoa Met-gaalansa vuonna 1996 ja brittiläisen Voguen kansi vuonna 1994. Kate käytti myös G. Collins & Sonsin tansaniitti- ja timanttiriipusta, jonka kerrotaan saaneen lahjaksi prinssi Williamilta vuonna 2015.

Nämä valinnat eivät jääneet asiantuntijoilta huomaamatta. Abelini-muotitalon perustaja Nilesh Rakholia kertoi InStylelle: "Anzac-päivän kaltaisessa tilaisuudessa korut lakkaavat olemasta koristeellisia ja niistä tulee kommunikatiivisia. Kyse on merkityksestä, jatkuvuudesta ja hetken kunnioittamisesta." Hän lisäsi, että Kate "on johdonmukaisesti käyttänyt koruja luodakseen yhteyden tunnetta", mutta että ne "ei koskaan tunnu kopiolta. Dianaan liittyvät korut on uudelleen kontekstualisoitu ja niitä käytetään tavalla, joka heijastaa hänen omaa rooliaan, omaa hetkeään."

Kunnianosoitus, joka on osa jatkumoa

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kate Middleton on visuaalisesti herättänyt Dianan muiston henkiin muistotilaisuuksissa tai tärkeissä tilaisuuksissa. Huhtikuun 25. päivän tarkka tyyli antaa sille kuitenkin erityisen voimakkaan ulottuvuuden. Ei jäljitelmä, vaan välittäminen.

Tummansininen takkimekko ja safiirikorvakorut: Kate Middleton ei tarvinnut sanoja välittääkseen viestinsä Anzac-päivän muistotilaisuuksissa. Kolmekymmentäyksi vuotta Dianan kuoleman jälkeen viesti kaikuu heikentymättömänä sukupolvelta toiselle.