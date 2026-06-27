Kaley Cuoco odottaa toista lastaan ja esittelee vauvavatsaansa punaisella matolla.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Muutama viikko toisen raskautensa julkistamisen jälkeen amerikkalainen näyttelijä ja vastaava tuottaja Kaley Cuoco esiintyi ensimmäistä kertaa punaisella matolla Los Angelesissa. Hän esitteli ylpeänä vauvavatsaansa elegantissa mustassa mekossa.

Elegantti musta mekko

Tähän tilaisuuteen Kaley Cuoco valitsi varman ratkaisun: pitkän mustan mekon. Laskeutuva ja tyylikäs mekko myötäili herkästi hänen raskausvatsaansa korostaen kauniisti hänen vauvavatsaansa. Näyttelijätär yhdisti sen yhteensopiviin korkokengiin ja kerrostettuihin, herkkiin kultaisiin kaulakoruihin antaakseen ripauksen kimallusta. Rento ja tyylikäs asu, sekä hillitty että hienostunut, sopi täydellisesti tilaisuuteen. Hän hymyili leveästi valokuvaajille ja asetti kätensä vatsansa alle hellästi ja suojelevasti.

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Kaley Cuocon (@kaleycuoco) jakama julkaisu

Innolla odotettu ensiesiintyminen

Tämä esiintyminen oli merkittävä: se oli Kaley Cuocon ensimmäinen punaisella matolla esiintyminen raskauden julkistamisen jälkeen. Hän oli paikalla uuden sarjan ensi-illassa Los Angelesissa, mikä antoi hänelle mahdollisuuden yhdistää ammatilliset velvollisuudet tämän onnellisen ajan juhlimiseen. Näkyvästi säteilevä Kaley Cuoco ei peitellyt iloaan perheensä kasvusta.

Toinen pieni tyttö

Aiemmin tässä kuussa Kaley Cuoco ja hänen kumppaninsa, näyttelijä Tom Pelphrey, paljastivat odottavansa toista lastaan, tyttövauvaa. Pari, joilla on jo tytär, ilmoitti uutisesta Instagramissa kuvan kera vaaleanpunaisesta sydämenmuotoisesta kakusta. "Pienen perheemme täydentäminen, mikä unelmien täyttymys", näyttelijä kirjoitti ja lisäsi, että tämä toinen raskaus oli ollut "hieman tapahtumarikkaampi, mutta olen niin uskomattoman kiitollinen".

Tällä säteilevällä esiintymisellä Kaley Cuoco vahvistaa nauttivansa raskaudestaan täysin siemauksin. Mustan mekon eleganssin ja tulevan äidin ilmeisen ilon ansiosta hän loi yksinkertaisen mutta koskettavan esiintymisen. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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