Madonna, 67, valitsi pitsin tyylikkääseen esiintymiseensä Pariisissa.

Madonna on jälleen kerran todistanut olevansa yksi kaikkien aikojen suurimmista muoti-ikoneista. Amerikkalainen laulaja aiheutti sensaation Pariisin-tapahtumassa vaaleanpunaisessa pitsiasussa, jota hän täydensi hänen tavaramerkkilookilleen kuuluvilla asusteilla.

Vaaleanpunainen pitsiasu

Tämän esiintymisen keskipisteenä oli epäilemättä hänen pitsiasunsa. Madonna pukeutui herkkään "baby pinkki" -sävyiseen vaatteeseen, joka oli hienosti reunustettu pitsillä ja yhdistetty ohuilla nauhoilla. Leikkaus on ehdottoman romanttinen ja jyrkässä ristiriidassa hänen vaatekaappiinsa joskus liittyvien rock-henkisempien valintojen kanssa. Pastellivärit antavat asulle herkän mutta valoisan ulottuvuuden.

Verkkosukkahousut ja leopardikuvioinen takki

Täydentääkseen tätä pääasua Madonna valitsi helposti tunnistettavat asusteet. Hän käytti verkkosukkahousuja jaloissaan, mikä toi graafisen ulottuvuuden kokonaisuuteen. Lyhyt leopardikuvioinen takki, joka oli laskeutunut hänen harteilleen, tasapainotti pääasun pehmeyttä villimmällä, rock and roll -henkisellä särmällä. Tämä vaaleanpunaisen pitsin ja eläinkuvioiden yhdistelmä kuvaa täydellisesti Madonnan tyylikieltä: makeuden ja rohkeuden sekoitus, joka on läpäissyt hänen koko tuotantonsa 1980-luvulta lähtien.

Yhteensopiva laukku ja korut

Madonna täydensi asunsa huolellisesti koordinoimalla asunsa. Hänellä oli mukanaan strukturoitu käsilaukku, jossa oli sama leopardikuvio kuin hänen takillaan, mikä loi täydellisesti toteutetun päästä varpaisiin ulottuvan ilmeen. Timanteilla koristellut korvarenkaat ja tupsukoristeinen kaulakoru, joka oli myös koristeltu jalokivillä, koristavat sitä. Kilpikonnankuoren muotoiset aurinkolasit täydensivät asun ja lisäsivät siihen vintage-henkistä tunnelmaa. Tämä mestarillinen elementtien kerrostaminen muutti jokaisen hänen siluettinsa yksityiskohdan muotilauseeksi.

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Ikoni, joka teki pitsistä suositun

Madonnan pitsivalinta ei ole merkityksetön hänen urallaan. Alusta asti hän on ollut ratkaisevassa roolissa näiden vaatteiden popularisoinnissa, käyttäen niitä lavalla ja punaisella matolla. 1980-luvulla pitsikorsetit olivat olennainen osa hänen vaatekaappiaan, ja 1990-luvulla hän nosti suunnittelija Jean Paul Gaultierin kuuluisuuteen esittelemällä nyt ikonisia kartiomaisia korsettejaan lavalla ja lehtien kansissa. Tämä lähestymistapa muutti syvällisesti nykymuodin koodeja ja hämärsi intiimien vaatteiden ja päällysvaatteiden välistä rajoja.

Uusi albumi on työn alla

Tämä Pariisilainen esiintyminen tapahtuu Madonnan uran käännekohdan aikaan. Hän valmistautuu parhaillaan julkaisemaan "Confessions on a Dance Floor: Part II" -albumia, joka on hänen ikonisen vuoden 2005 albuminsa odotettu jatko-osa. Tätä uutta projektia varten hän on ottanut uudelleen yhteyttä tuottaja Stuart Priceen, silloiseen yhteistyökumppaniinsa. "Otin häneen yhteyttä, koska ajattelin maailman olevan hyvin pimeässä paikassa ja että ihmisten piti tanssia", Madonna selitti.

Hän puhui myös henkilökohtaisista vaikeuksista, joita hän kohtasi uuden albumin kirjoittamisen aikana. Laulaja menetti veljensä ja äitipuolensa luovan prosessin aikana. "Kirjoitin paljon perhetraumoista, ja sitten aloimme tehdä tanssimusiikkia", hän selitti.

Vaaleanpunaisessa pitsiasussaan, leopardikuvioisessa jakussaan ja timanttikoruissaan Madonna teki yhden vuoden silmiinpistävimmistä Pariisin-esiintymisistään. Hän vahvisti jälleen kerran kykynsä muuttaa jokaisen ulkonasoiton muotihetkeksi, samalla kun hän valmistautui albumin odotettuun paluuseen, jonka lupaukset ovat erityisen tunteelliset.