"Espanjalainen jumalatar": Rosalía valitsee arkkitehtonisen mekon, joka leikittelee volyymeilla

Espanjalainen laulaja Rosalía jakoi Instagramissa kuvan upeassa arkkitehtonisessa mekossa, jossa hän leikitteli volyymeilla ja kontrasteilla. Hänen ulkonäkönsä lumosi hänen seuraajansa – jotkut jopa kutsuivat häntä "espanjalaiseksi jumalattareksi".

Jäätikönsininen arkkitehtoninen mekko

Tämän lookin ytimessä oli strukturoitu, herkän jäänsininen mekko. Veistoksellisessa mallissa oli syvä pääntie, jota korostivat valkoiset pitsit – osa punottuja, osa löysiä – jotka laskeutuivat alas edestä. Tämä graafinen yksityiskohta lisäsi vaatteeseen syvyyttä ja liikettä. Se ei ollut yksinkertainen mekko, vaan todellinen muotiluomus, joka oli suunniteltu tekstuurien ja linjojen leikiksi.

Mestarillinen vuorovaikutus eri levyjen välillä

Tämä mekko panosti ensisijaisesti volyymiin. Helma leikitteli kontrastin kanssa: lyhyt edestä, se jatkui pitkänä, hulmuavana laahuksena takaa. Tämä epäsymmetria antoi siluetille teatraalisen mutta eteerisen luonteen. Tämän eteerisen kokonaisuuden pohjaksi Rosalía valitsi polvikorkuiset mustat saappaat ja laittoi hiuksensa tyylikkäälle, korkealle nutturalle. Täydellinen tasapaino pehmeyden ja rohkeuden välillä.

Esiintyminen Harvardissa

Tämä postaus ei ollut mikään tavallinen kuva. Kuvatekstissä Rosalía kirjoitti yksinkertaisesti "saapui Harvardiin", mikä antoi ymmärtää, että tämä asu oli valittu esiintymistä varten arvostetussa amerikkalaisessa yliopistossa. Juhlava ympäristö, johon Rosalían elegantti, arkkitehtoninen mekko toi ripauksen modernia ja rohkeaa tunnelmaa. Ei ollut yllättävää, että hänen seuraajansa ylistivät hänen ulkonäköään ylivoimaisesti ja hukuttivat sitä ihaileviin kehuihin.

Katso tämä postaus Instagramissa LA ROSALÍA (@rosalia.vt) jakama viesti

Tässä arkkitehtonisessa, jäänsinisessä mekossa Rosalía loi näyttävän mutta hienostuneen esiintymisen. Leikitellessään volyymilla, kontrasteilla ja graafisilla yksityiskohdilla hän todisti jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa. Ei ole yllättävää, että tämä ilahdutti hänen fanejaan – ja varmasti inspiroi muotiharrastajia kaikkialla.

