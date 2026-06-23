Röyhelöisessä yläosassa Katy Perry on valinnut retrolookin, joka on saanut inspiraationsa hänen alkuajoistaan.

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Katy Perry ei ole koskaan pelännyt ottaa riskejä lavalla. Espanjassa järjestetyssä O Son Do Camiño -festivaalilla hän valitsi retrohenkisen ja värikkään lookin, joka oli suoraan inspiroitunut hänen nuoruusvuosistaan. Tyylilleen uskollinen muotivalinta ihastutti hänen fanejaan.

Korsetilla täytetty, röyhelöinen yläosa

Tässä konsertissa Katy Perryllä oli yllään hienostunut röyhelöinen yläosa. Yhdellä olkaimella pidetyssä yläosassa oli korsettimainen rakenne, joka loi veistoksellisen siluetin, ja hienovaraiset röyhelöt pehmensivät pääntietä. Silmiinpistävä asu sopi täydellisesti laulajan lava-asujen teatraaliseen henkeen.

Hame, jossa on sinisiä pilkkuja ja sydämiä

Tämän yläosan täydentämiseksi Katy Perry valitsi yhteensopivan minihameen, jota koristavat pilkut ja pienet siniset sydämet. Oikukas ja leikkisä kuvio vahvisti yleistä pomppua ja iloista tunnelmaa. Pilkut ovat itse asiassa tekemässä suurta paluuta kesämuodissa. Kerrostettu ja yksityiskohtia täynnä oleva hame täydensi täydellisesti retrolookin.

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Kunnianosoitus hänen alkuaikoilleen

Tämä asuvalinta ei ollut sattumaa. Katy Perry paljasti Instagramissa, että hän aikoo joka ilta "OOO"-kiertueellaan käyttää uransa alkuvaiheista, erityisesti "Warped Tour"- ja "Hello Katy Tour" -aikakausista, inspiroituneita asuja. Se on tapa kunnioittaa hänen alkuaikojaan 2000-luvun lopulla, jolloin hän jätti jälkensä värikkäällä ja omalaatuisella tyylillään. Hänen seuraajilleen se on mahdollisuus löytää uudelleen se eloisa pop-estetiikka, joka teki hänestä kuuluisan.

Omalle maailmalleen uskollinen taiteilija

Tämän lookin lisäksi Katy Perry vahvistaa taipumuksensa teatraalisuuteen. Maailmanlaajuisten hittiensä, kuten "Roar" ja "Teenage Dream", jälkeen hän on aina tehnyt muodista keskeisen osan esiintymisissään, esitellen lukuisia rohkeita asuja ja silmiinpistäviä visuaalisia konsepteja. Tämä paluu hänen tyylillisiin juuriinsa on siis sopusoinnussa rohkeuden leimaaman uran kanssa.

Tässä röyhelöisessä yläosassa ja pilkullisessa hameessa Katy Perry tekee retrohimoisen mutta ihastuttavan ilmeen. Hän ammentaa varhaisista töistään ja muistuttaa juuristaan pysyen samalla uskollisena räikeälle tyylilleen. Ei ole yllättävää, että tämä miellyttää varmasti hänen fanejaan, jotka odottavat aina innolla hänen muodonmuutoksiaan.