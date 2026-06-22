Tämä 231 metriä pitkä entinen koripalloilija on siirtynyt elokuva-alalle.

Hän haaveili koripallotähden urasta. Robert Bobroczkyi loistaa lopulta valkokankaalla. 231-senttinen romanialainen on aloittanut Hollywood-uran, joka yllättää hänen entiset koripallofaninsa.

"Poikkeuksellinen" fysiikka lapsuudesta asti

Robert Bobroczkyi syntyi 17. heinäkuuta 2000 Aradissa, Romaniassa, ja hän uhmasi odotuksia jo hyvin nuorena. Raporttien mukaan hän oli jo noin 1,88 metriä pitkä vain 8-vuotiaana, ylittäen äitinsä pituuden. 12-vuotiaana hän oli jo ohittanut isänsä pituuden. Aikuisena hän on nyt 2,31 metriä pitkä, mikä on poikkeuksellinen pituus ja tekee hänestä yhden sukupolvensa pisimmistä ihmisistä. Tämä nopea kasvu ei ole lääketieteellinen mysteeri: on vahvistettu, ettei hän kärsi mistään kasvuhäiriöistä, vaan hyötyy yksinkertaisesti poikkeuksellisesta geneettisestä rakenteesta.

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Huippu-urheilijoiden perhe

Robert Bobroczkyi on suurelta osin velkaa "poikkeuksellisesta" fysiikastaan vanhemmilleen, jotka molemmat ovat menestyneitä urheilijoita. Hänen isänsä, Zsigmond Bobroczkyi, on entinen romanialainen koripallomaajoukkueen pelaaja, 216 metriä pitkä ja pelasi muun muassa NBA-jätti Gheorghe Mureșanin rinnalla. Hänen äitinsä, Brunhilde, entinen lentopallo- ja käsipalloilija, on 185 metriä pitkä. Urheilullisessa perheessä kasvanut nuori Robert tunsi luonnostaan vetoa koripallouraan, jossa hänen fysiikkansa näytti lupaavan valoisaa tulevaisuutta.

Lupaava alku kentällä

Nuoren romanialaisen urheilu-ura alkoi vuonna 2014, kun italialainen seura Stella Azzurra värväsi hänet nuorisoakatemiaansa. Siellä hän pelasi sentterinä ja auttoi joukkueensa voittoon alle 15-vuotiaiden mestaruudessa. Keskimatkan heitto- ja syöttötaidoistaan tunnustettuaan hän ylitti Atlantin vuonna 2016 ja liittyi arvostettuun SPIRE-instituuttiin Genevassa, Ohiossa. Mediassa sensaatioksi noustuaan hän ruokki unelmia tulevasta romanialaisesta NBA-tähdestä. Sen jälkeen hän jatkoi opintojaan Rochester Christian Universityssä Michiganissa ja päätti yliopistouransa vuonna 2022.

Selkävaivat vaikeuttivat koripallouraa

Vaikka Robert Bobroczkyin ura näytti olevan jo valmiina, fyysinen todellisuus lopulta saavutti hänet. Entinen koripallolupaus kärsii vakavasta skolioosista ja kroonisesta selkäkivusta, jotka ovat suoraa seurausta hänen niin kutsutusta poikkeuksellisesta fysiikasta.

Nämä terveysongelmat vaikeuttivat vähitellen hänen huipputason urheiluharrastuksiaan ja lopulta lopettivat hänen ammatilliset koripallohaaveensa. Vuonna 2022 hän itse puhui amerikkalaisessa podcastissa "mahdollisuudesta joutua katsomaan kohti muita horisontteja". Hän kuvaili siirtymää "vaikeaksi" nuorelle miehelle, jonka koko elämä oli siihen asti tuntunut pyörivän koripallokentän ympärillä.

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Koripallokentältä valkokankaalle Alien: Romuluksen parissa

Vuonna 2024 Robert Bobroczkyin kohtalo otti odottamattoman käänteen. Hän debytoi elokuvassa "Alien: Romulus", Fede Álvarezin ohjaaman kauhuelokuvan yhdeksännessä osassa. Hän näytteli "Jälkeläistä", puoliksi ihmistä, puoliksi ksenomorfia, joka esiintyy elokuvan viimeisessä näytöksessä.

Näyttelijä valittiin hänen ainutlaatuisen fysiikansa vuoksi: hänen pitkä, hoikka vartalonsa ja epätavallinen kävelytapansa mahdollistivat olennon herättämisen eloon minimaalisilla digitaalisilla tehosteilla. Suuri osa esityksestä perustui maskeeraukseen ja proteeseihin, ja se vaati viidestä kuuteen tuntia valmistautumista joka aamu.

Koko kuvausryhmä ylisti suoritusta

Vaikka Robert Bobroczkyillä ei ollut näyttelijänkokemusta, hän teki vaikutuksen koko kuvausryhmään. Ohjaaja Fede Álvarez ylisti julkisesti hänen työtään: "Hän antoi uskomattoman suorituksen jollekulle, joka ei ollut koskaan ennen tehnyt mitään tällaista. Pituus on yksi asia – Caileen [Spaenyn] rinnalla, joka on 1,52 metriä pitkä, se on taikaa. Mutta hän toi mukanaan lahjakkuuden, joka hurmasi meidät kaikki."

Elokuvan visuaalisten tehosteiden ohjaaja Daniel Macarin kertoi Varietylle: "Kun näin ensimmäistä kertaa ryntäykset tämän yli 2,1 metriä pitkän näyttelijän kanssa hänen asussaan, se oli kauhistuttavaa." Valmistautuakseen rooliin Robert Bobroczkyi kävi useita kuukausia näyttelijäntyötä ja lavaliikettä harjoittelemassa.

Sivurooli Backroomsissa, toisessa odotetussa elokuvasarjassa

Elokuvan ”Alien: Romulus” menestys avasi Hollywoodin ovet nuorelle romanialaiselle näyttelijälle. Vuonna 2026 Robert Bobroczkyi jatkoi kukoistavaa uraansa liittymällä ”Backrooms”-elokuvan näyttelijäkaartiin. Tämä sosiaalisessa mediassa syntynyt kauhuelokuvasarja on odotettu elokuvasovitus. Bobroczkyi esittää kauhistuttavaa olentoa, mikä vahvistaa hänen asemaansa näyttelijänä, joka on erikoistunut häiritseviin, elämää suurempiin hahmoihin. Se on ala, jossa hän seuraa muiden suurten näyttelijöiden, kuten edesmenneen Neil Fingletonin (”Game of Thrones”, ”X-Men”) jalanjälkiä.

Uranvaihdos, joka vetoaa nuorempiin sukupolviin

Yksilöllisten suoritusten lisäksi Robert Bobroczkyin urakehitys resonoi erityisesti hänen sukupolvensa kanssa. Aikana, jolloin monien nuorten urheilijoiden urat keskeytyvät loukkaantumisten vuoksi, hänen matkansa osoittaa, että on mahdollista toipua ja muuttaa fyysinen ominaisuus ammatilliseksi eduksi.

Näyttelijänuransa ohella hän opiskelee kyberturvallisuutta Rochester Christian Universityssä, mikä osoittaa hänen kieltäytyvänsä sitoutumasta yhteen polkuun. Tämä moniulotteinen lähestymistapa kertoo paljon hänen sopeutumiskyvystään.

Koripallokentältä valkokankaalle Robert Bobroczkyi on luonut yhden aikamme odottamattomimmista uramuutoksista. Entinen romanialainen koripallolupaus on vakiinnuttanut asemansa vain kahdessa elokuvassa nykykauhuelokuvan johtohahmona. Tämä urakehitys todistaa, että urheilu-uran loppu voi olla myös uuden seikkailun alku – joskus paljon yllättävämmän kuin kukaan olisi voinut kuvitella.