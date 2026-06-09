Kim Kardashian palasi Kate Mossin lookiin ja aiheutti sensaation

Kim Kardashian on edelleen merkittävä tekijä muotimaailmassa. Amerikkalainen mediapersoona ja liikenainen osallistui vuoden 2026 Monacon Grand Prix'hin kannustaakseen Formula 1 -kuljettaja Lewis Hamiltonia. Hänen asunsa – Guccin mekko, jossa oli kristallilogo – herätti nopeasti kommenttitulvan, varsinkin kun sitä oli siihen mennessä käyttänyt vain yksi toinen nainen.

Guccin mekko, jossa on kristallilogo

Kim Kardashian valitsi Monacon esiintymiseensä Guccin pitkän mustan mekon. Pitkähihaisessa, korkealla kaula-aukolla varustetussa mekossa on silmiinpistävä kontrasti peitetyn etuosan ja helmaan ulottuvan syvään avonaisen selän välillä. Tämä epäsymmetria muuttaa siluetin todelliseksi hauskuusasetelmaksi.

Yksityiskohta, joka tekee mekosta erityisen silmiinpistävän: italialaisen muotitalon kuuluisalla G-logolla kirjailtu ympyrä, joka on kauttaaltaan kristallien peitossa. Tämä tunnusomainen yksityiskohta näkyy erittäin matalan selkämyksen ansiosta. Kampaukseensa Kim Kardashian valitsi runsaan, löysän nutturan, joka paljastaa hänen kaulansa ja korostaa vaatteen couture-käsityötaitoa. Hän valitsi korviinsa ja pääntiehen hillittyjä koruja – ei näyttäviä yksityiskohtia – antaen mekolle itselleen keskipisteen.

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Kate Moss, ensimmäinen, joka käytti tätä vaatetta catwalkilla

Tästä asusta tekee erityisen mielenkiintoisen sen historia. Kim Kardashian ei ole ensimmäinen, joka sitä käyttää: Kate Moss paljasti sen Guccin syksy/talvi 2026 -näytöksessä Palazzo Delle Scintillessä Milanossa 27. helmikuuta. Brittiläinen supermalli tarjosi catwalkilla yhden upeimmista esiintymisistään viime vuosina.

Kim Kardashianin uudelleentulkinta tästä lookista saa aivan uuden ulottuvuuden. Se on hienovarainen kunnianosoitus yhdelle viimeisten 30 vuoden ikonisimmista silueteista – veto, joka sopii laajempaan trendiin, jossa julkkikset palaavat legendaaristen supermallien käyttämiin muotinäytösvaatteisiin.

Lahjoitus Lewis Hamiltonin tukemiseksi Monacossa

Pukeutumisensa lisäksi myös konteksti kiinnitti kaikkien huomion. Kim Kardashian oli Monacossa kannustamassa Lewis Hamiltonia, Ferrarin brittiläistä kuljettajaa, joka sijoittui toiseksi Grand Prix'ssä Kimi Antonellin (Mercedes) jälkeen. Kilpailun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Hamilton puhui ensimmäistä kertaa julkisesti suhteestaan. "On uskomatonta, että hän on täällä tällä viikolla ja että hän tukee minua. On ihanaa, että ympärilläsi on niin ystävällisiä ihmisiä, jotka nostavat sinua ylös. Hän tekee niin minulle joka päivä", hän sanoi.

Tässä Kate Mossin aiemmin käyttämässä Guccin mekossa Kim Kardashian tekee esiintymisen, joka yhdistää kunnianosoituksen lähimuodin historialle ja henkilökohtaisen kannanoton. Tämä osoitus osoittaa, että hän on yksi kansainvälisen punaisen maton strategisimmista hahmoista.