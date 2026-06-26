Kermanvärisessä mekossa Kylie Jenner omaksuu minimalistisen siluetin, joka aiheuttaa kohua.

Amerikkalainen tosi-tv-persoona ja liikenainen Kylie Jenner julkisti uuden ilmeen brändilleen Kylie Cosmeticsille minimalistisessa kermanvärisessä mekossa. Poseeratessaan puhtaan valkoista taustaa vasten hän omaksui minimalismin – valinnan, joka herätti välittömästi reaktioita hänen seuraajissaan.

Kermanvärinen mekko kevyestä tyllistä

Kampanjan ytimessä oli lyhyt, herkän kermanvärinen mekko, joka oli valmistettu kevyestä ja ilmavasta tyllistä. Mekon tunnusomaisia piirteitä olivat ohuet olkaimet, joita korostivat pehmeät, röyhelöitä muistuttavat tyllirypytykset, jotka toivat kokonaisuuteen ripauksen romantiikkaa. Eteerinen ja naisellinen vaatekappale, joka sopii täydellisesti aikaansa. Jotta mekko pääsisi keskiöön, Kylie Jenner valitsi minimalistisen meikkilookin, joka on uskollinen kuvausten yleisilmeelle.

Katso tämä postaus Instagramissa Kylie Cosmeticsin (@kyliecosmetics) jakama julkaisu

Minimalistinen lähestymistapa

Kaikki tässä kampanjassa korostaa yksinkertaisuutta. Valkoinen tausta, asusteiden puuttuminen ja neutraali väripaletti luovat puhtaan ja minimalistisen ilmeen, jossa Kylie Jennerin mekko ja kasvot ovat keskipisteessä. Ruskeilla hiuksilla, jotka on muotoiltu tyylikkäästi nutturalle, kulmakarvoilla, neutraalilla luomivärillä ja beigenvärisillä huulilla Kylie Jenner on valinnut luonnollisen ja hehkuvan meikkilookin.

Tällä kermanvärisellä mekolla ja minimalistisella kampanjalla Kylie Jenner todistaa, että hänkin osaa rokata minimalistista tyyliä. Tyllin pehmeys ja luonnollinen meikki luovat elegantin ilmeen, joka esittelee brändiään täydellisesti.