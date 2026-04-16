Nicole Kidman aloittaa odottamattoman projektin, joka käsittelee elämän loppuvaiheen kysymyksiä.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja Nicole Kidman yllätti monet paljastamalla harjoittelevansa roolia varten, joka on kaukana elokuvan kuvauspaikoista. Hän haluaa oppia tukemaan ihmisiä heidän elämänsä loppuvaiheessa, projekti, jonka hän yhdistää suoraan äitinsä kuolemaan vuonna 2024.

Nicole Kidman on siirtymässä hyvin henkilökohtaiseen projektiin

Nicole Kidman paljasti San Franciscon yliopistossa pitämässään puheessa kouluttautuvansa kuolemandoulaksi eli elämän loppuvaiheen hoitajaksi. Useat amerikkalaiset mediat uutisoivat tästä lausunnosta, joka tehtiin kampuksella pidetyssä julkisessa keskustelussa.

Tämä valinta on odottamaton käännekohta näyttelijättären uralla. Elokuva- ja televisiorooleistaan palkittu Nicole Kidman selitti, että tämä päätös oli myös osa hänen henkilökohtaista matkaansa. Puheessaan kerrottujen tietojen mukaan hän esitteli tämän koulutuksen keinona laajentaa ymmärrystään huolenpidosta, lohdusta ja läsnäolosta ihmisten kanssa heidän elämänsä loppuvaiheessa.

Sitoumus syntyi henkilökohtaisesta kokemuksesta

Nicole Kidman yhdisti tämän projektin äitinsä Janelle Ann Kidmanin poismenoon syyskuussa 2024. Tuolloin näyttelijä jätti Venetsian elokuvajuhlat saatuaan tietää äitinsä kuolemasta, jossa hänet oli juuri palkittu elokuvasta "Babygirl".

Lehtitietojen mukaan hän selitti, että tämä ajanjakso toi esiin hyvin todellisen vaikeuden: perheen läsnäolosta ja hyväntahtoisuudesta huolimatta hänen ei aina ollut mahdollista olla läsnä jatkuvasti. Tämän oivallus johti hänet etsimään ulkopuolista tukea, joka kykenisi tarjoamaan rauhallisen, puolueettoman ja lohduttavan läsnäolon elämän viimeisinä hetkinä.

Harvinainen julkinen lausunto arkaluontoisesta aiheesta

Aihe sai entistä enemmän huomiota, koska Nicole Kidman puhui hyvin henkilökohtaisesta sitoutumisesta, aivan toisin kuin perinteisemmissä urajulkistuksissa. Anglosaksinen lehdistö korosti tämän paljastuksen odottamatonta luonnetta, mutta myös sen syvästi inhimillistä ulottuvuutta kontekstissa, jossa elämän loppuvaiheen hoitoon liittyvät ammatit ovat saamassa näkyvyyttä.

Tämä lausunto tulee myös aikana, jolloin näyttelijä puhuu avoimemmin vanhempiensa surusta. Hänen isänsä Anthony Kidman kuoli vuonna 2014, ja hän on toistuvasti ylistänyt vanhempiensa ratkaisevaa vaikutusta elämäänsä ja uraansa.

Ilmoittamalla kouluttautuvansa saattohoitajaksi Nicole Kidman paljastaa odottamattoman puolen elämästään. Tämä henkilökohtaisesta menetyksestä syntynyt projekti korostaa hienovaraista mutta voimakasta lähestymistapaa, joka keskittyy lohtuun ja toisista huolehtimiseen.