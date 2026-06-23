Laulaja Rita Ora esiintyi näyttävästi satiinimekossa.

Anaëlle G.
@ritaora / Instagram

Kosovolaistaustainen brittilaulaja Rita Ora jakoi Instagramissa kuvakarusellin kuvia, jotka hän otti Soho Housessa, jossa hän piti improvisoidun akustisen konsertin. Tilaisuudessa hän oli pukeutunut eleganttiin samppanjanväriseen satiinimekkoon, joka kiehtoi hänen seuraajansa välittömästi. Silmiinpistävä ja tyylitajulleen uskollinen ulkonäkö.

Satiinimekko

Tämän asun ytimessä oli hihaton, herkän keltaisen sävyinen mekko, joka oli valmistettu laskeutuvasta, satiinisesta kankaasta. Halterimaisessa pääntiessä oli lukuisia laskoksia ja rypytyksiä, jotka loivat kauniin teksturoitua vaikutelmaa. Yhteensopiva stola, joka laskeutui hartioiden ja kyynärvarsien yli, täydensi kokonaisuuden hienostuneella eleganssilla. Hienostunut ja valoisa asu sopi täydellisesti tapahtumapaikan intiimiin tunnelmaan.

Kulta- ja hopea-asusteet

Tämän puvun täydentämiseksi Rita Ora valitsi hienostuneen kulta- ja hopeakorujen yhdistelmän. Hänellä oli herkkä kaulakoru kultaisella riipuksella, hopeiset korvakorut, useita kultaisia rannekoruja ja kultakello sekä hopeiset sormukset. Tämä arvokkaiden materiaalien vuorovaikutus lisäsi ripauksen kimallusta ja osoitti, että hyvin valitut asusteet voivat nostaa asun uudelle tasolle.

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RITA ORAN (@ritaora) jakama julkaisu

Esiintyminen yhdistettynä improvisoituun konserttiin

Tämä kuvasarja ei ollut sattumaa. Rita Ora jakoi ne improvisoidun akustisen konsertin yhteydessä Soho Housessa, intiimissä ympäristössä, joka sopi täydellisesti musiikilliseen hetkeen. Ei ole yllättävää, että hänen julkaisunsa herätti innostuneiden reaktioiden aallon hänen seuraajissaan, joista monet ylistivät hänen ulkonäköään. Se on jälleen yksi todiste siitä huomiosta, jota hänen jokainen esiintymisensä herättää. Tämän asun lisäksi Rita Ora vahvistaa asemansa muoti-ikonina.

Tässä samppanjanvärisessä satiinimekossa Rita Ora tekee vaikutuksen elegantilla ja säteilevällä tavalla. Yhdistämällä hienostuneisuutta ja eleganssia hän todistaa jälleen kerran hallitsevansa huomion vangitsemisen taidon. Ei ole yllättävää, että tämä ilahduttaa varmasti hänen fanejaan, jotka ovat aina innokkaita näkemään hänen asunsa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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