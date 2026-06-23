"Leikkasin paljon hiuksiani": Meghan Trainor yllättää perheensä uudella hiustenleikkauksella

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Meghan Trainor päätti dramaattisen hiusmuodonmuutoksen – ja varmisti, että hän onnistui vangitsemaan perheensä reaktion. Hän vaihtoi pitkät vaaleat hiuksensa huomattavasti lyhyempään leikkaukseen, jonka hän paljasti läheisilleen kameran edessä. Reaktiot eivät olleet aivan odottamiaan, ja lopputuloksena oli sekä herkkä että hauska hetki.

Huomattava hiusten muutos

Pitkistä vaaleista hiuksistaan tunnettu Meghan Trainor päätti muuttaa kaiken ottamalla käyttöön lyhyen polkkatukkansa, jota hän kutsui "äiti-bobiksi". Tämä muutos oli sitäkin yllättävämpi, kun otetaan huomioon, että vain muutamaa päivää aiemmin hän oli vielä urheillut tavallista pitkää kampaustaan miehensä syntymäpäiväjuhlissa. Tämän muodonmuutoksen Meghan Trainor uskoi Los Angelesissa asuvan kampaaja Anyssa Macielille. "Ostin äiti-bobin ja vain Daryl huomasi sen, haha. Kiitos, rakastan sitä!", hän kirjoitti kuvan kuvatekstissä.

Perheen paljastus

Instagramissa jaetulla videolla Meghan Trainor vaikuttaa sekä innoissaan että hieman hermostuneelta uuden hiuksensa esittelystä. Hän on nähnyt hänen säätävän hiuksiaan ennen kuin astuu huoneeseen, jossa hänen miehensä, amerikkalainen näyttelijä Daryl Sabara, on, ja odottavan tämän reaktiota. Miehellä kestää vain muutaman sekunnin huomata muutos: yllättyneenä hän kehuu nopeasti vaimoaan ja halasi tätä hellästi. Tämä riitti rauhoittamaan Meghan Trainoria.

Odottamattomat reaktiot

Kaikki talossa eivät kuitenkaan olleet yhtä tarkkaavaisia. Myöhemmin videolla Meghan Trainor yrittää turhaan kiinnittää muiden perheenjäsenten huomion muodonmuutokseensa. Näkyvästi hämmästyneenä siitä, ettei kukaan huomannut eroa, hän päätyy nauramaan. "Se on niin erilaista. Leikkasin pois valtavan määrän raitoja!" hän sanoo huvittuneena ja korostaa muutoksen laajuutta.

Kun hänen lapsensa osallistuvat

Meghan Trainor kysyi myös lapsiltaan heidän mielipidettään. Kolmen lapsen äiti kysyi heiltä, "mikä hänen ulkonäössään oli vikana". Aluksi yksi hänen pojistaan ei osannut tunnistaa muutosta; tarvittiin muutamia vihjeitä, ennen kuin hän lopulta tajusi äitinsä kampauksen muuttuneen. Spontaani ja humoristinen kohtaus, joka huvitti internetin käyttäjiä suuresti.

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Kevyt ja intiimi hetki

Anekdootin lisäksi tämä video tarjoaa koskettavan kurkistuksen Meghan Trainorin jokapäiväiseen elämään. Vaikka useimmilla hänen perheenjäsenillään oli hetki aikaa reagoida, hänen miehensä mielipiteellä näytti olevan enemmän merkitystä kuin millään muulla. Maailmanlaajuisen hittinsä "All About That Bass" ansiosta kuuluisuuteen noussut Meghan Trainor ei epäröi jakaa näitä arjen hetkiä miljoonien seuraajiensa kanssa.

Tällä "äiti-bobilla" Meghan Trainor on tehnyt rohkean hiusmuodonmuutoksen. Ja vaikka kaikki perheenjäsenet eivät heti huomanneet hänen uutta leikkaustaan, Meghan Trainor itse vaikuttaa iloiselta valinnastaan. Muutos heijastuu täydellisesti tässä perheen yhteisessä hetkessä, joka on sekä hauska että koskettava.