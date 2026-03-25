"Ikääntymisen pitäisi olla positiivinen asia": 59-vuotias Laura Dern sanoo näkevänsä "kauneuden" eri tavalla.

Léa Michel
Extrait du film « Lonely Planet »

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Laura Dern jakaa henkilökohtaisen pohdintansa siitä, miten kauneuskäsitys voi muuttua iän myötä. Äskettäisessä haastattelussa hän selittää, että vuosien varrella hän on oppinut lopettamaan ulkoisten odotusten mukautumisen ja kehittämään sen sijaan aidomman kuvan itsestään.

Kauneuden käsitys, joka kehittyy ajan myötä

Laura Dern paljastaa, että nuorempana hän taipui mukautumaan idealisoituun naiseuden kuvaan, joka usein perustui elokuvateollisuuden standardeihin. Nykyään hänen lähestymistapansa on muuttunut: hän uskoo, että itsensä hyväksyminen on ratkaisevassa roolissa siinä, miten ihminen näkee itsensä.

Näyttelijä toteaakin, että "joku kertoi minulle, että olin rohkea hyväksyessäni ikääntymisen valkokankaalla, ollakseni oma itseni joka iässä enkä piilottaakseni ikääntymisprosessia, jonka pitäisi olla emansipaation ja kauneuden lähde, kuten se on aina ollut ranskalaisessa ja italialaisessa elokuvassa", korostaen, että tätä elämänvaihetta on tärkeää pitää luonnollisena evoluutiona eikä rajoitteena.

Pohdintaa iän roolista elokuvassa

Laura Dern käsittelee myös ikääntymisen kuvaamista valkokankaalla, jota hän pitää edelleen liian rajoitettuna. Hänen mukaansa tarinat, jotka nostavat esiin vanhempia hahmoja, ovat edelleen suhteellisen harvinaisia, vaikka tämä kokemus on yleismaailmallinen. Hän huomauttaa, että jotkut eurooppalaiset elokuvateollisuudenalat ovat jo pitkään tarjonneet rooleja, jotka juhlistavat hahmoja heidän elämänsä eri vaiheissa, mikä osaltaan edistää kauneuden ja kokemuksen vivahteikkaampaa esittämistä.

Näyttelijälle on tärkeää näyttää monipuolisia urapolkuja, jotta yksilöllisten matkojen todellisuus heijastuu. Hän korostaa, että jokainen ikä voi tuoda mukanaan eräänlaista emotionaalista rikkautta ja itseluottamusta.

Kutsu muuttaa näkökulmaamme ajan kulumiseen

Tällä julkisella lausunnolla Laura Dern kannustaa myötätuntoisempaan näkemykseen ikääntymisestä. Hän korostaa, että kauneuden käsityksen ei pitäisi olla pysyvä, vaan sen tulisi kehittyä kokemuksen ja kypsyyden myötä. Hänen lausunnonsa on osa laajempaa pohdintaa naisten kuvasta julkisuudessa, erityisesti luovilla aloilla.

Väittämällä, että ikääntyminen voidaan kokea myönteisesti, Laura Dern avaa keskustelua naisten edustuksen monimuotoisuudesta. Tämä viesti resonoi monien naisten keskuudessa, jotka näkevät tässä keskustelussa kutsun pitää ajan kulumista luonnollisena vaiheena, joka tuo itseluottamusta ja itsevarmuutta.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
"Cowgirl"-lookkiaan urheileva laulaja herättää henkiin trendin, jonka luulimme unohdetuksi.

