22-vuotiaana malli Apple Martin omaksuu hapsuhameen ja muistelee äitinsä tyyliä.

Brittiläinen malli Apple Martin ottaa kesästä kaiken irti. Laulaja Chris Martinin (Coldplay) ja näyttelijä Gwyneth Paltrow'n tytär jakoi Instagramissa kuvakarusellin kesäisissä asuissa, jotka muistuttavat äitinsä tyyliä – alkaen silmiinpistävästä hapsuhameesta.

Kesäkaruselli jaettu Instagramissa

Apple Martin julkaisi Instagram-tilillään kuvakarusellin, jossa hän esitteli kesänsä eri puolia. Sarja aurinkoisia lookeja on ikuistettu selkeän rennossa tunnelmassa. Tämä nuoremmille sukupolville sosiaalisessa mediassa tyypillinen toimituksellinen lähestymistapa yhdistää lifestyle-hetkiä, muoti-inspiraatiota ja intiimimpiä kuvia yhteen julkaisuun. Se on lähestymistapa, joka auttaa määrittelemään nuoren naisen visuaalista identiteettiä, joka on nyt vakiinnuttanut asemansa nykymuodin kentällä.

Silmiinpistävä hapsuhame

Yksi karusellin silmiinpistävimmistä elementeistä on epäilemättä hänen hapsuhameensa. Apple Martin, joka yleensä suosii minimalistista siluettia, valitsi tähän huomattavasti leikkisämmän vaatteen, joka lisää hänen vartaloonsa liikettä. Hapsuhameet, joista on tullut yksi kesän päätrendeistä, heijastelevat vuosikymmenten tyylillistä perintöä: 1920-luvun silueteista 1970-luvun siluetteihin ja 1990-luvun juhlaviin mekkoihin.

Aaltoilevat hiukset tyyliin "rantahiukset"

Täydentääkseen tätä asua Apple Martin valitsi ehdottomasti kesäisen kampauksen. Hänen äidiltään perityt vaaleat hiuksensa oli muotoiltu luonnollisen laineikkaiksi, joita hiuslehdet kuvailivat "rantahiuksiksi". Tämä kampaus, joka korostaa liikettä ja spontaaniutta pikemminkin kuin strukturoidun nutturan jäykkyyttä, jatkaa täydellisesti lehden rentoa tunnelmaa. Tämä lähestymistapa tuo mieleen myös kampaukset, joista hänen äitinsä itse piti hänen iässään.

Katso tämä postaus Instagramissa Apple Martinin (@applemartin) jakama julkaisu

Silmiinpistävä yhdennäköisyys äitiinsä

Ulkonäön lisäksi internetin käyttäjiä kiehtoi välittömästi Apple Martinin ja hänen äitinsä silmiinpistävä samankaltaisuus. Samat kasvonpiirteet, samat hehkuvan vaaleat hiukset, sama tyylitaju: Apple Martin vaikuttaa joskus olevan täydellinen kopio samanikäisestä Gwyneth Paltrow'sta. Tämä samankaltaisuus ei ole pelkästään fyysistä: se ulottuu myös heidän mieltymykseensä minimalistisiin, laskeutuviin vaatteisiin ajattomissa leikkauksissa.

Kukoistava mallin ura

Apple Martin ei ole mikään uusi tulokas muotimaailmassa. 22-vuotiaana hän on jo tehnyt useita merkittäviä yhteistyöprojekteja. Syyskuussa 2025 hän osallistui ensimmäiseen kampanjaansa äitinsä rinnalla Gap Studiosin syys/talvi 2025 -mallistossa, jonka oli suunnitellut Zac Posen. Kaksikko poseerasi rinnakkain koordinoiduissa päästä varpaisiin ulottuvissa farkkuasuissa.

Erityisen silmiinpistävä vintage-lainaus

Apple Martinin muotiuran toinen kohokohta oli hänen kuuluisa esiintymisensä elokuvan "Marty Supreme" ensi-illassa New Yorkissa joulukuussa 2025. Tilaisuuteen hän lainasi äidiltään vintage-Calvin Klein -mekon – saman, jota Gwyneth Paltrow oli käyttänyt elokuvan "Emma" ensi-illassa vuonna 1996, lähes kolmekymmentä vuotta aiemmin.

Nouseva tähti amerikkalaisessa muodissa

22-vuotiaana Apple Martin on vakiinnuttanut asemansa yhtenä lupaavimmista hahmoista amerikkalaisen muodin uudessa sukupolvessa. Hän rakentaa kärsivällisesti omaa identiteettiään alalla. Hänen ensimmäinen kampanjansa äitinsä rinnalla, huolellisesti kuratoidut esiintymisensä punaisella matolla ja hänen tyylillinen lahjakkuutensa ovat tehneet hänestä hahmon, jota muotilehdet ja art directorit nyt tarkkailevat.

Hapsuhameellaan, laineikkailla hiuksillaan ja ehdottoman kesäisellä tyylillään Apple Martin luo uuden ilmeen, joka tuo mieleen kuuluisan äitinsä tyylin. Hän jatkaa tyylillistä perintöä samalla kun hän rakentaa kärsivällisesti omaa visuaalista kieltään.