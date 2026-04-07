"Olen iloinen voidessani näytellä vanhempia naisia": 62-vuotias Lisa Kudrow päättää hyväksyä ikänsä ilman Botoxia

Anaëlle G.
Extrait de ma série « No Good Deed »

Maailmanlaajuisesti Phoebe Buffayn roolista hittisarjassa Frendit tunnettu Lisa Kudrow lähestyy nyt uutta lukua urallaan tyynenä. 62-vuotiaana hän selittää päättäneensä lopettaa Botoxin käytön ja mieluummin hyväksyä kasvojensa luonnollisen ikääntymisen sekä keskittyä ikäänsä sopiviin rooleihin.

Näyttelijä, joka vaatii ikätasoisia rooleja.

The Hollywood Reporterin haastattelussa Lisa Kudrow kertoi äskettäisestä kokemuksesta, joka sai hänet harkitsemaan uudelleen kosmeettisten toimenpiteiden käyttöä. Kokeiltuaan Botoxia ensimmäistä kertaa 60-vuotiaana Kudrow kertoi kokeneensa sivuvaikutuksia, jotka eivät vastanneet hänen odotuksiaan. Hän selitti, että muutokset aiheuttivat ärsytystä: "Luulen, että se vaikutti silmieni ärsytykseen ja tähän outoon merkkiin otsassani, joten olen luultavasti nyt valmis sen kanssa." Tämän pettymyksen tuottaneen tuloksen edessä näyttelijä päätti olla jatkamatta tämäntyyppistä hoitoa.

Esteettisen näkökulman lisäksi Lisa Kudrow korostaa intohimoaan esittää vanhempia hahmoja valkokankaalla. "Olen innoissani voidessani näytellä vanhempia naisia", hän selittää ja korostaa monimuotoisen ikäjakauman merkitystä elokuva- ja televisioalalla. Tämä kanta on osa alan laajempaa kehitystä, jossa yli 50-vuotiaiden naisten näkyvyyskysymys on saamassa yhä enemmän huomiota. Yhä useammat näyttelijät vaativat rooleja, jotka heijastavat elämänpolkujen ja kokemusten monimuotoisuutta, kaukana Hollywoodin pitkään suosimista standardeista.

Lisa Kudrow huomauttaa myös, että hänen suhteensa ulkonäköön on muuttunut ajan myötä. Hän sanoo vähitellen hyväksyvänsä ajatuksen näyttää vanhemmalta naiselta, samalla kun hän jatkaa ammattitaitonsa harjoittamista samoilla taiteellisilla standardeilla.

Kauneusstandardien kehitys

Lisa Kudrowin lausunto tulee aikana, jolloin kauneusstandardit kehittyvät vähitellen kohti eri ikäryhmien osallistavampaa kuvaamista. Monet julkisuuden henkilöt kannustavat nyt vivahteikkaampaan lähestymistapaan ikääntymiseen ja korostavat itsensä hyväksymistä pikemminkin kuin järjestelmällistä kosmeettisten muutosten tavoittelua.

Tuomitsematta yksilöllisiä kosmeettisia valintoja Lisa Kudrow korostaa haluansa "priorisoida imagoa, joka vastaa omaa nykyistä ulkonäköä". Tämä kanta on linjassa laajemman liikkeen kanssa, joka arvostaa aitoutta ja elämänpolkujen monimuotoisuutta.

Lisa Kudrow vahvistaa näin halunsa kuvata ikäänsä ja kokemustaan vastaavia hahmoja. Päättämällä luopua Botoxista hän korostaa henkilökohtaista näkemystään ikääntymisestä, joka perustuu hyväksyntään ja taiteellisen matkansa jatkuvuuteen. Tämä lähestymistapa laajentaa naisten edustusta valkokankaalla ja kannustaa avoimempaan keskusteluun kauneusstandardien kehityksestä.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Kylie Jenner herättää henkiin 2000-luvun trendin uima-altaalla.
Article suivant
"Harmoninen kasvo": Esther Expósito kiehtoo eleganssillaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Voinkeltaisessa" mekossa tämä espanjalainen malli herättää huomiota hohtavalla ilmeellään.

Hollantilais-espanjalainen malli Cindy Kimberly jatkaa muotimaailman inspiroimista asulla, joka heijastaa täydellisesti yhtä kauden kuumimmista väreistä. Äskettäisessä Instagram-julkaisussa hän...

"Harmoninen kasvo": Esther Expósito kiehtoo eleganssillaan

Espanjalainen näyttelijä ja malli Esther Expósito on jälleen kerran vahvistanut vaikutuksensa muodin ja visuaalisen estetiikan maailmassa. Hän jakoi...

Kylie Jenner herättää henkiin 2000-luvun trendin uima-altaalla.

Aurinkoisella uima-altaalla rentoutuen Kylie Jenner jatkaa trendien muokkaamista. Instagramissa jaetussa kuvasarjassa hän esiintyy rehevän vihreässä ympäristössä vaaleiden puutuolien...

40-vuotias amerikkalainen malli aiheuttaa sensaation oranssissa haalarissa

Amerikkalainen malli ja laulaja John Legendin vaimo Chrissy Teigen jatkaa tyylinsä esittelyä asulla, joka ei ole jäänyt huomaamatta....

Kuparinväristen kiharoiden ja pixie-leikkauksen välissä Kylie Jennerillä on silmiinpistävä vintage-lookki.

Kylie Jenner käänsi katseita dramaattisella hiusmuodonmuutoksellaan, johon kuuluivat kuparinväriset kiharat ja moderni pixie-leikkauksen versio. Tämä tyylinmuutos oli osa...

"Jäykän ihmisen oireyhtymä": mistä sairaudesta laulaja Céline Dion kärsii?

Useiden terveysongelmien leimaamien vuosien jälkeen Céline Dion on ilmoittanut palaavansa lavalle tänä syksynä. Quebeciläisen laulajan on määrä esiintyä...