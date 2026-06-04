"Aina karismaattinen": Madison Beer tekee sensaation valkoisessa korsettimekossa

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

Amerikkalainen laulaja, malli ja näyttelijä Madison Beer nauttii uransa merkittävästä virstanpylväästä. Hän on juuri päättänyt "Locket Tour" -kiertueensa ensimmäisen osuuden ja jakoi Instagramissa karusellin, jossa hän yhdistää lavalta otettuja kuvia fanien kanssa jakamiinsa hetkiin. Kannessa oli korsettimekko, joka aiheutti sensaation ja lumosi hänen seuraajansa.

Romanttinen korsettimainen mekko

Avauskuvassa Madison Beer poseeraa lava-asussaan: herkässä, kermanvalkoisessa korsettimekossa, jossa on istuva leikkaus. Mekossa on kukkakuvioinen pitsinen yläosa, edessä nyöritys ja röyhelöinen pitsihelma, jotka luovat trendikkään ja flirttailevan ilmeen. Laulaja täydensi tämän romanttisen tyylin pitkillä, sileillä hiuksilla ja hohtavalla meikillä.

Koskettava viesti hänen faneilleen

Julkaisunsa kuvatekstissä Madison Beer lähetti sydämellisen viestin eurooppalaisille ja brittiläisille faneilleen. Hän kiitti heitä lämpimästi konsertteihinsa osallistumisesta, uskoutui unelmiensa toteutuneen tämän kiertueen aikana ja mainitsi monia "nipisteleviä hetkiä". Karuselli havainnollistaa tätä yhteyttä: se näyttää Madison Beerin jakamassa ystävällisen hetken konserttikävijän kanssa sekä täyden konserttipaikan, mikä on osoitus jokaisessa konsertissa syntyneestä innostuksesta.

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@madisonbeerin jakama julkaisu

Suuren kiertueen ensimmäinen etappi

Tämä "Locket-kiertue" on käännekohta Madison Beerille: se on heidän ensimmäinen areenakiertueensa, jolla tuetaan heidän kolmatta albumiaan, "Locket", joka julkaistiin tammikuussa 2026. Toukokuun lopussa päättynyt Euroopan ja Britannian osuus antaa nyt tilaa Pohjois-Amerikan kiertueelle, joka alkaa ensi viikolla. Matkan on määrä huipentua suureen finaaliin New Yorkissa, legendaarisella Madison Square Gardenin lavalla.

Madison Beer vahvistaa karismansa sekä lavalla että sosiaalisessa mediassa silmiinpistävän korsettimekon ja sydämellisen viestin kautta faneilleen. "Aina karismaattinen", monet internetin käyttäjät kommentoivat.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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