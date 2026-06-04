Shakira tekee silmiinpistävän esiintymisen veistoksellisessa oranssissa mekossa

Léa Michel
@shakira / Instagram

Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä Shakira valitsi rohkean värivalinnan tehdäkseen vaikutuksen. Hän esiintyi silmiinpistävässä, veistoksellisessa oranssissa mekossa "No Drama" -hiustenselvitystuotteen lanseerauksessa hiustenhoitobrändinsä Isiman uudesta hiustenselvittäjästä. Muotivalinta sopi täydellisesti tapahtuman kesäiseen energiaan.

Veistoksellinen oranssi mekko

Tähän juhlaan Shakira valitsi lyhyen, eloisan oranssin mekon, jossa on istuva siluetti. Mekolle on ominaista sen strukturoidut, korsetista inspiroituneet saumat, jotka luovat puhtaan, graafisen linjan, sekä syvään uurrettu pääntie. Huomaamaton aukko lisää ripauksen lisäulottuvuutta. Lopputuloksena on siluetti, joka on sekä moderni että arkkitehtoninen, uskollisena Shakiran taipumukselle näyttäviin asusteisiin.

Asusteet, jotka leikkivät kontrastilla

Asusteiden osalta hän jatkoi yksiväristä teemaa ja käytti suuria, oranssinvärisiä aurinkolaseja, jotka sopivat täydellisesti hänen asuunsa. Hän kuitenkin rikkoi tämän harmonian valkoisilla cowboy-saappailla, jotka loivat selkeän trendikkään kontrastin. Pitkät laineet ja pehmeä meikki täydensivät tämän auringossa suuteleman lookin.

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Taiteilija huipulla

Tämä kokeilu muodin parissa tapahtuu aikana, jolloin Shakira nauttii suuresta menestyksestä. Hän kiertää parhaillaan maailmaa "Las Mujeres Ya No Lloran" -kiertueellaan, josta on tullut historian tuottoisin latinokiertue. Musiikin, muodin ja yrittäjyyden välillä "Waka Waka" -laulaja tasapainoilee useiden roolien kanssa yhtäläisellä menestyksellä.

Strukturoidulla leikkauksellaan, eloisalla väripaletillaan ja kontrastisilla asusteillaan Shakira osoitti jälleen kerran moitteettoman tyylitajunsa ja samalla korosti ihonhoitobrändiään. Tämä kesäisen energian osoitus ei todellakaan jäänyt huomaamatta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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