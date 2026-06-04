Näyttelijä Ester Expósito tuomitsi naisvihamieliset tuomiot sen jälkeen, kun hänen tanssistaan nähty video tuli julki.

Konsertin jälkeen kritiikkiaallon kohteeksi joutunut espanjalainen näyttelijä Ester Expósito päätti vastata. Sen sijaan, että hän olisi puolustellut itseään, hän käänsi asian puoleensa tuomitakseen nettiseksismin ja joidenkin internetin käyttäjien myrkyllisyyden. Hänen selkeä lausuntonsa sai huomattavaa kannatusta.

Video, joka levisi viraaliksi

Kaikki alkoi Bad Bunnyn menestyskonsertista Madridin Metropolitano-stadionilla. Ester Expósito istui "La Casitan" VIP-alueella, jonka puertoricolainen laulaja on perustanut keikkojaan varten. Lyhyt video, jossa hän tanssi muutaman askeleen illan aikana, levisi nopeasti kulovalkean tavoin. Monet internetin käyttäjät ylistivät hetkeä, kun taas toiset julkaisivat lukuisia sopimattomia kommentteja, jotka kohdistuivat sekä hänen läsnäoloonsa tässä halutussa paikassa että hänen "asenteeseensa". Yksinkertainen ilta ystävien kanssa muuttui näin digitaaliseksi kohuaksi.

Katso tämä postaus Instagramissa BAD BUNNY EL CLúBin (@badbunnyelclub) jakama julkaisu

Näyttelijän selvennys

Ester Expósito puhui espanjalaiselle lehdistölle hiljattain Ibizan julkisessa esiintymisessään. Kysyttäessä konsertin tunnelmasta hän vastasi aluksi yksinkertaisesti ja selitti, että hänellä oli ollut hauskaa ja että kun sinut on kutsuttu, niin mene. Hän oli ehdottoman varma saamastaan kritiikistä. "Uskon, että ongelma ei ole kahden sekunnin tanssi", hän julisti.

Viesti netissä tapahtuvaa naisvihaa vastaan

Näyttelijättären mielestä todellinen ongelma on muualla. "Ongelma on hyvin naisvihamielisen yhteiskuntaryhmän katseessa ja tuomitsemisessa", hän jatkoi ja osoitti sormella myös niitä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa "vahingoittamiseen". Hänen mukaansa juuri tähän meidän tulisi keskittyä tällaisissa tilanteissa.

Tämä kanta menee hänen henkilökohtaisen tilanteensa ulkopuolelle ja heijastelee lukuisia kommentteja, joita naiset saavat puhuessaan julkisesti. Myös Ester Expósito on avoimesti myöntänyt olleensa tämän kritiikkiaallon kohteena.

Ester Expósito – joka tunnetaan roolistaan sarjassa "Elite" ja joka nähtiin hiljattain Cannesin elokuvajuhlilla vuonna 2026 – on vahvistanut, ettei hän aio antaa kenenkään sanella käytöstään. Keskittymällä keskusteluun verkossa seksismiin ja myrkyllisyyteen "kahden sekunnin tanssin" sijaan hän on muuttanut kiistan laajemmaksi viestiksi. Voimakas muistutus verkkotuomitsemisen sudenkuopista ja siitä, mikä todella ansaitsee kyseenalaistamisen.