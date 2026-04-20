Näyttelijä Anya Taylor-Joy säteilee fantasiamaailmaan sopivassa syntymäpäivämekossa

Brittiläis-amerikkalainen näyttelijä Anya Taylor-Joy jakoi 30-vuotissyntymäpäiväkseen Instagramissa juhlakuvia, jotka tekivät vaikutuksen yhtä paljon tunnelmallaan kuin hänen täysin lumoavalla mekollaan.

Rodarten mekko pitsin ja kirjonnan välimaastossa

Anya Taylor-Joy juhli 30-vuotissyntymäpäiväänsä ehdottoman maagisessa ja synkässä tunnelmassa, uskollisena Oinaan kauden hengelle. Hän puhalsi kynttilät sammumaan pässin pään muotoisesta kakusta, jonka hän leikkasi hopeisella tikarilla. Hänen vieraansa puolestaan pukeutuivat liehuviin mekkoihin, tummiin pukuihin ja kukkakruunuihin, jotka korostivat illan unenomaista tunnelmaa.

Näyttelijätär valitsi tilaisuuteen ruusunpunaisen Rodarte-arkistomekon, jota koristivat hopeiset paljetit, helmet ja laskeutuvat valkoiset lehdet lumoavan oikukkaan tunnelman luomiseksi. Vaate näytti olevan kahden yksinkertaisen, ohuen olkaimen koossa, mikä loi lähes eteerisen siluetin. Kirjonta ja luontoaiheiset applikaatiot loivat illuusion iholla leijuvista kukista.

Orkideaboa, lookin keskipiste

Asun silmiinpistävin osa oli valkoinen orkideaboa, jonka hänen stylistinsa Genesis Webbin ja Ryder McLaughlinin oli suunnitellut mittatilaustyönä. Vaaleanpunaisilla keskustoillaan ja vihreillä varsillaan nämä käsintehdyt kukat korostivat mekon fantastista maailmaa, aivan kuin ne olisivat nousseet lumotusta metsästä. Asua täydensivät Tiffany & Co.:n timanttikaulakoru ja -korvakorut, jotka toivat ripauksen muodollisuutta peittämättä kuitenkaan kukka-asetelmaa alleen.

Fanit ovat voittaneet puolelleen, sosiaalinen media on liekeissä

Näyttelijä Anya Taylor-Joy jakoi sosiaalisessa mediassa kuvakarusellin, jossa hänen faninsa saivat kurkistuksen hänen suureen illanviettoonsa. Syntymäpäiväonnittelujen tulvan aikana hänen mekkonsa keräsi eniten kommentteja. Reaktiot olivat yksimielisiä: "Näytät upealta", kirjoitti yksi, kun taas toinen tiivisti tunnelman täydellisesti: "Rakastan näitä goottilaisia syntymäpäiviä."

Tämä syntymäpäivä merkitsi siis lumoavaa taukoa Anya Taylor-Joyn hektisessä keväässä "Super Mario Galaxy Movie" -elokuvan promokiertueen ja Dior Beautyn ja Tiffany & Co:n kampanjoiden välillä. Hän halusi ilmeisesti juhlistaa tyylikkäästi vuosikymmentä, joka lupaa olla yhtä valoisa kuin hänen käyttämänsä mekko.