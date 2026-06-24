MM-kisojen katsomossa Alexandra Daddario herättää kaikkien katseet

Léa Michel
@alexandradaddario / Instagram

Alexandra Daddariolla oli fanin päivä. Amerikkalainen näyttelijä, joka tunnetaan parhaiten roolistaan sarjassa "Valkoinen lootus", oli katsomassa vuoden 2026 jalkapallon MM-kisojen ottelua Englannin pelipaidassa. Instagramissa hän jakoi kuvakarusellin, joka ilahdutti hänen seuraajiaan – mukaan lukien hauskan hetken David Beckhamin kanssa.

100 % Englannin kannattajan tyyli

Tilaisuutta varten Alexandra Daddario oli pukeutunut täydelliseen kannattaja-asuun. Hänellä oli yllään valkoinen Englannin maajoukkuepelipaita, tummansininen lippis, jota koristi Kolmen Leijonan vaakuna, ja yhteensopiva huivi. Hän poseerasi leikkisästi kameralle hymyillen ja muodosti sormillaan kehyksen. Raikas ja iloinen olemus säteili ottelupäivän innostusta.

Ystävällinen selfie David Beckhamin kanssa

Julkaisun kohokohta: yhdessä kuvassa Alexandra Daddario leikkisästi rajasi David Beckhamin istumaan laatikossa suoraan hänen yläpuolellaan saadakseen hänet mukaan selfieensä. Entinen jalkapallotähti ei suinkaan arastellut tilannetta, vaan huomasi sen ja hymyili ja näytti peukkua. Spontaani ja ystävällinen keskustelu ilahdutti internetin käyttäjiä.

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Alexandra Daddario (@alexandradaddario) jakama julkaisu

Kesken MM-ottelun

Tämä päivä osui samaan aikaan Bostonissa pelatun Englannin ja Ghanan välisen ottelun kanssa, joka päättyi 0–0-tasapeliin. Alexandra Daddario ei ollut suinkaan ainoa paikalla ollut julkkis: paikalla olivat myös räppäri Stormzy, laulaja Marcus Mumford ja televisiojuontaja Jeremy Clarkson. Todiste, jos sellaista tarvitaan, siitä, että MM-kisat houkuttelevat tähtiä paljon kentän ulkopuolellakin.

Fanit voittivat puolelleen

Ei ole yllättävää, että julkaisu herätti innostuneiden reaktioiden aallon. Kommenteissa käyttäjät ylistivät Alexandra Daddarion säteilevää hymyä, tarttuvaa energiaa ja fanillista olemusta. Monet panivat myös huvittuneena merkille hänen sananvaihtonsa David Beckhamin kanssa.

Fanimaisen esiintymisensä ja ystävällisen hetkensä David Beckhamin kanssa myötä Alexandra Daddario tarjosi säteilevän ja viehättävän suorituksen jalkapallon MM-kisoissa. Hyväntuulinen päivä, joka voitti fanien puolelleen – ja todisti jälleen kerran, että katsomon tunnelma on olennainen osa spektaakkelia.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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