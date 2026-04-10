"Hän on tunnistamaton": Tämän näyttelijättären esiintyminen sarjassa "Euphoria" aiheuttaa kohua

Anaëlle G.
Extrait de la série « Euphoria »

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Alexa Demie, joka tunnetaan Maddy Perezin roolistaan sarjassa "Euphoria", herätti huomattavaa reaktiota kolmannen kauden ensi-illassa TCL Chinese Theatressa Los Angelesissa. Hän esiintyi hittisarjan näyttelijöiden rinnalla ja erottui joukosta meikillä, joka poikkesi hyvin tavanomaisesta tyylistään.

Minimalistinen meikkityyli, joka on saanut inspiraationsa 1990-luvulta

Dramaattisesta meikistään, kuten ikonisesta graafisesta eyelineristaan, tunnettu Alexa Demie valitsi tällä kertaa paljon "luonnollisemman" ilmeen. Tämä muutos herätti nopeasti fanien huomion sosiaalisessa mediassa, ja jotkut sanoivat, etteivät he tunnistaneet näyttelijättärää heti.

Tähän tapahtumaan Alexa Demie valitsi "ei meikkiä" -lookin, trendin, joka luo hyvin hienovaraisen meikkiefektin ja korostaa samalla kasvonpiirteitä. Hänen meikkinsä herätti henkiin 1990-luvun minimalismia, jossa silmäluomiin ja luomivakoon levitettiin kivisävyisiä sävyjä. Hänen ripsensä olivat yksinkertaisesti taivutetut ilman rajauskynää, mikä oli jyrkkä kontrasti hänen aiempiin asuihinsa, joissa silmiä korostettiin usein rohkeilla, graafisilla viivoilla. Hänen ihonsa oli hienovarainen viileä muotoilu yhdistettynä kevyeen poskipunaan. Hänen huulensa korostivat kevyesti pinkkiä, joka tarjosi modernin tulkinnan 90-luvun kauneustrendeistä.

Vaihtelevia reaktioita sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ilmaisivat yllätyksensä tästä tyylinmuutoksesta. Joissakin kommenteissa viitattiin "huomattavaan muutokseen" ja kommentoitiin, kuten "hän on vanhentunut yhtäkkiä" tai "hän on tunnistamaton". Toiset käyttäjät kuitenkin puolustivat näyttelijä Alexa Demieä huomauttamalla, että fyysiset muutokset ovat luonnollinen osa ikääntymistä. Kannustavien viestien joukossa olivat: "se on normaalia, hän on 35, me kaikki muutumme iän myötä" ja "hän on edelleen upea".

On tärkeää muistaa, että naisten kehot – kuten kenenkään muunkaan – eivät ole vapaasti kommentoitavia kohteita: jokainen voi vapaasti tehdä mitä haluaa kehollaan, kasvoillaan, vaatteillaan tai meikillään. Ja kyllä, kaikki muuttuvat iän myötä; se on luonnollista – ei tarvitse tehdä siitä isoa numeroa tai arvostella sitä.

Tällä 1990-luvusta inspiroituneella "luonnollisella" meikillä Alexa Demie osoittaa halunsa tutkia uusia esteettisiä koodeja. Tämä lähestymistapa heijastaa myös taiteellista ja henkilökohtaista vapautta, kaukana jäykistä odotuksista, ja muistuttaa meitä siitä, että tyyli – kuten ulkonäkökin – kehittyy ajan myötä toiveiden ja vaikutteiden mukaan.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
