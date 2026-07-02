"Muotoiltu vatsa": tämä näyttelijä tekee vaikutuksen hahmollaan

Kanadalainen näyttelijä ja malli Emeraude Toubia jakoi Instagramissa treenin aikana ottamansa kuvan ja viestin, jossa hän tuki Meksikoa. Hän teki vaikutuksen seuraajiinsa, joista monet ylistivät hänen fysiikkaansa. "Muotoillut vatsalihakset", eräässä kommentissa luki.

Energiaa antava treeni

Tässä kuvassa Emeraude Toubia poseeraa nyrkkeilysalilla valkoisissa urheiluliiveissä ja mustissa legginsissä. Nyrkki koholla ja pallo kainalossaan hän säteilee tarttuvaa energiaa lippujen, mukaan lukien Meksikon lipun, alla. "Vamos mi México", hän kirjoitti kuvan kuvatekstissä yhdistäen intohimonsa urheiluun yhteyteensä juuriinsa.

Katso tämä postaus Instagramissa Emeraude Toubian (@emeraude) jakama julkaisu

Kuva, joka herätti reaktioita internetin käyttäjissä

Kuva herätti ihailureaktioiden aallon. Monet internetin käyttäjät ylistivät näyttelijättären "kiinteää vartaloa". Jotkut kommentoivat myös "muotoiltua vatsaa" . Vaikka monet internetin käyttäjät ylistivät kanadalaisen näyttelijättären ja mallin Émeraude Toubian vartaloa, keskittyminen ulkonäköön hämärtää olennaisen asian.

Ulkonäön lisäksi ennen kaikkea hänen lahjakkuutensa, uransa ja ammatillinen sitoutumisensa ansaitsevat huomiota. Naista ei määrittele pelkästään hänen kehonsa, joka on avoin kommenteille: hän ilmaisee itseään ajatustensa, työnsä ja tekojensa kautta. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna olisi myös toivottavaa arvostaa kehotyyppien monimuotoisuutta ja tunnustaa kauneus kaikissa muodoissaan sen sijaan, että kehoja luokiteltaisiin tai typistettäisiin esteettisten kriteerien perusteella.

Ylpeä Meksikon kannattaja ja merkittävä näyttelijä

Meksikolaisesta perinnöstään ylpeä Emeraude Toubia halusi osoittaa tukensa maajoukkueelle vuoden 2026 FIFA World Cup™ -kisoissa. Se oli hänelle tapa juhlistaa juuriaan ja jakaa intohimoaan urheiluun yhteisönsä kanssa. Hän tunnetaan rooleistaan sarjoissa "Shadowhunters" ja "With Love", ja hän on myös kiehtonut laajan yleisön. Miljoonien seuraajiensa ansiosta hän vaalii aurinkoista ja helposti lähestyttävää imagoa tasapainotellen uransa ja yksityiselämänsä kanssa.

Tässä kuvassa Emeraude Toubia yhdistää ylpeänä intohimonsa urheiluun ja rakkautensa juuriaan kohtaan. Hän on jälleen kerran lumonnut faninsa ja vahvistanut tarttuvan energiansa sekä sosiaalisessa mediassa että ruudulla.