59-vuotias Pamela Anderson juhlii syntymäpäiväänsä auringossa

Kanadalais-amerikkalainen näyttelijä ja malli Pamela Anderson juhli 59. syntymäpäiväänsä yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla: nauttimalla uinnista Ranskan Rivieralla. Hän jakoi kurkistuksen erityisestä päivästään seuraajiensa kanssa Instagram-julkaisussa, jossa hän näyttää säteilevältä voinkeltaisessa haalarissa.

Aurinkoinen ja minimalistinen ilme

Pamela Andersonin tilille jakamilla videoilla hän kävelee kohti merta valkoisessa kylpytakissa, jonka hän riisuu ennen kuin syöksyy veteen "syntymäpäiväuinnin" merkeissä. Hän liittää julkaisuunsa kiitosviestin faneilleen: "Kiitos ihanista syntymäpäiväviesteistänne... Toivon, että kaikki unelmanne toteutuvat tänäänkin. Rakkaudella, P."

Kesälookinsa täydensi Pamela Andersonilla valkosankaiset suorakaiteen muotoiset aurinkolasit ja yhteensopivat sandaalit. Hänen olkaimeton ranta-asunsa oli hento voinkeltainen.

Kesäloma Saint-Tropezissa

Pamela Anderson jakoi myös useita kuvia Saint-Tropez'n-vierailultaan. Yhdessä kuvassa hän poseeraa kalliolla vaaleanvalkoisessa mekossa, yhteensopivassa bandanassa ja valkoisissa lenkkareissa, kädessään puinen kori. Viime vuosina omaksumalleen kauneustyylille uskollisena hän esiintyy ilman meikkiä suosien luonnollista tyyliä, joka vetoaa moniin faneihin.

Katso tämä postaus Instagramissa Pamela Andersonin (@pamelaanderson) jakama julkaisu

Perheen kanssa jaettu hetki

Tämä loma Ranskan Rivieralle osuu samaan aikaan, kun Pamela Anderson viettää aikaa perheensä kanssa. Useat amerikkalaiset mediat kertovat hänen oleskelevan Saint-Tropez'ssa ennen nuorimman poikansa, Dylan Leen, häitä arkkitehtisuunnittelija Paula Brussin kanssa. Pamela Anderson on kahden pojan, Brandonin ja Dylanin, äiti avioliitostaan muusikko Tommy Leen kanssa.

Yhä autenttisempi kuva

Viime kuukausina Pamela Anderson on esiintynyt lukuisia kertoja punaisella matolla säilyttäen samalla autenttisen ja minimalistisen imagon. Hänen valintansa esiintyä säännöllisesti ilman meikkiä on muodostunut hänen tunnusmerkikseen, jota jotkut ylistävät sen luonnollisuudesta.

Pamela Anderson näyttää nauttivan täysin siemauksin tästä uudesta elämänvaiheestaan. Rentouttavien hetkien Välimeren auringon alla, rennon eleganssin ja rakkaiden kanssa jaettujen hetkien välillä hän jatkaa elämäntapaansa, joka asettaa etusijalle yksinkertaisuuden, hyvinvoinnin ja aitouden.