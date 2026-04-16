Korot jalassa, maila kädessä: tämä vaikuttaja aiheuttaa sensaation

Fabienne Ba.
@isidorapjv / Instagram

Sosiaalisessa mediassa muutama kuva riittää laukaisemaan tuhansia reaktioita. Näin on Isidoran (@isidorapjv) kohdalla, sisällöntuottajan, joka herättää huomiota odottamattomalla konseptilla: tenniksen pelaaminen… korkokengissä. Hänen videonsa ovat sekä kiehtovia että kritiikkiä, eivätkä ne selvästikään jätä ketään kylmäksi.

Estetiikka, joka rikkoo tenniksen sääntöjä

Salanimellä @isidorapjv tunnettu Isidora jakaa säännöllisesti videoita itsestään tenniskentällä maila kädessään ja korkokengät jaloissaan. Tämä on tarkoituksellisen epätavanomainen kuva, joka rikkoo lajin tavanomaisia konventioita.

Hänen julkaisujensa yhteydessä esiintyy usein lauseita, kuten "ei mikään tavallinen tennistyttö" tai " tennis korkokengissä". Tavoite on selvä: yllättää, tehdä vaikutus ja tarjota erilainen näkökulma. Tästä muodin ja urheilun yhdistelmästä on tullut hänen tavaramerkkinsä.

Kontrasti, joka herättää reaktion

Isidora (@isidorapjv) jakaa aikansa New Yorkin ja Miamin välillä ja on kerännyt suuren seuraajakunnan, jolla on yli 100 000 seuraajaa Instagramissa ja aktiivinen läsnäolo TikTokissa. Hän kuvailee itseään malliksi ja ammattitennispelaajaksi. Hänen videoidensa menestys johtuu suurelta osin tästä silmiinpistävästä kontrastista: vaativan urheilulajin yhdistämisestä sopimattomiksi koettuihin elementteihin, kuten korkokenkiin tai tiettyihin elegantteihin asuihin.

Tämä kontrasti on silmiinpistävä ja edistää viraalisuutta. Alustoilla, joilla keskittymiskyky on rajoitettu sekunteihin, yksinkertainen mutta silmiinpistävä idea voi riittää laukaisemaan jakoja ja kommentteja. Isidora soveltaa tätä konseptia itse asiassa eri yhteyksissä: klassisella kentällä, lumessa tai hienostuneemmissa lookeissa. Tämä toisto vahvistaa hänen tyylinsä tunnistettavuutta.

Ihailun ja kritiikin välissä

Vaikka hänen videonsa herättävät paljon kohua, ne herättävät myös voimakkaita reaktioita. Jotkut internetin käyttäjät uskovat, että tämäntyyppinen sisältö on ensisijaisesti suunniteltu näkyvyyden luomiseksi "tarkoituksellisen provosoivan konseptin" pohjalta.

Toiset taas näkevät sen positiivisempana viestinä: tapana osoittaa, että nainen voi ottaa haltuunsa minkä tahansa tilan, jopa urheilun, luopumatta tyylistään tai henkilökohtaisesta ilmaisustaan. Tässä tulkinnassa keho ei rajoitu yhteen toimintoon; siitä tulee vapaa, monipuolinen ja kykenevä sopeutumaan erilaisiin toiveisiin.

Joissakin kommenteissa huomautetaan, että tämäntyyppinen lavastus voidaan myös tulkita pelkistäväksi, jälleen kerran yhdistäen naisten urheilun esteettisiin koodeihin, kuten mekkoihin tai korkoihin. Nämä reaktiot osoittavat, kuinka herkkiä ja kuumia keskusteluja herättäviä kuvauksia kehosta, urheilusta ja naisellisuudesta on edelleen.

Viime kädessä esiintyessään korkokengissä tenniskentällä Isidora (@isidorapjv) tekee enemmän kuin vain viihdyttää: hän herättää keskustelua. Hänen sisältönsä kiteyttää useita ajankohtaisia kehoon ja imagoon liittyviä kysymyksiä voimaannuttamisen, huomiomarkkinoinnin ja representaatioon liittyvien kysymysten kautta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
